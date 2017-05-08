В Париже задержали корреспондента RT

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Полиция задержала корреспондента российской телекомпании Russia Today (RT, "Россия сегодня"), освещавшую протесты, начавшиеся в Париже после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Об этом сообщил телеканал на своем сайте.
"Корреспондент RT Шарлотт Дубенски сообщила в Twitter, что французская полиция задержала ее в Париже во время освещения протестов, связанных с выборами президента Франции. Также она успела написать, что, хотя фургоны правоохранительных органов уже уехали, полицейские кордоны все еще остаются на месте", - говорится в сообщении.
Ранее агентство AFP сообщало, что французская полиция разогнала на востоке Парижа группу демонстрантов, попытавшихся устроить беспорядки в городе. По его данным, после 20:00 по местному времени (21:00 мск) около 100 радикально настроенных молодых людей, одетых в черное, вышли на улицы города в знак протеста против президентских выборов. Очень быстро акция протеста переросла в противостояние с полицией, которая в итоге для восстановления порядка на улицах была вынуждена применить слезоточивый газ.
Подведение итогов первого тура выборов президента страны 23 апреля также сопровождалось акциями протеста в Париже, которые в итоге привели к беспорядкам. Тогда ранения получили шестеро полицейских и трое демонстрантов, 143 человека были задержаны.
Согласно предварительным данным МВД республики, победу во втором туре президентских выборов одержал лидер центристского движения "На марше" Эмманюэль Макрон, набравший 64,94% голосов. За его соперницу, главу партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовали, согласно этим же данным, 35,06% избирателей.