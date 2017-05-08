Праздничным салютом отметили День Победы в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Празднование Дня Победы в Нью-Йорке завершилось в воскресенье красочным продолжительным салютом. Общество "Русская молодежь Америки" организовала для ветеранов Великой Отечественной войны, участников блокады Ленинграда и детей войны выездное мероприятие в Патриаршем имении в Пайн Буш (штат Нью-Йорк), в котором также приняли участие коренные и русские американцы.

Настоятель Храма всех святых протоиерей Николай Бабийчук провел панихиду у Поклонного креста в память погибших во Второй мировой войне. После этого ветераны и гости праздника попробовали "военно-полевую кухню", а реконструкторы в военной форме советских и американских солдат рассказали о вооружении и экипировке союзнических армий, продемонстрировав реальные предметы тех лет.

Для ветеранов и гостей выступил русский хор Йельского университета (штат Коннектикут). Как пояснили ТАСС организаторы праздника, эти молодые американцы по собственной инициативе организовали при Йельском университете группу, чтобы разучивать и исполнять русские песни и романсы. Недавно они нашли контакты общества "Русской молодежи Америки" и предложили ему сотрудничать, чтобы лично поблагодарить ветеранов Второй мировой. В концерте также принял участие солист хора Сретенского монастыря Константин Степанов.

Ветераны делились с гостями воспоминаниями о войне, исполняли песни военных лет и принимали благодарность молодых людей за проявленный героизм и общую на всех победу.

Патриаршее имение, расположенное в штате Нью-Йорк в Пайн Буш, приобретено в 1962 году на пожертвования, собранные для Московской Патриархии.