9 мая в Москве состоится праздничный артиллерийский салют в честь 72-й годовщины Победы

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Праздничный артиллерийский салют в ознаменование 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне будет произведен в городе-герое Москве 9 мая в 22:00 мск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсят около 10 тыс. фейерверочных выстрелов. В течение 10 минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов", - уточнили в военном ведомстве.
Салютные установки будут размещены в 16 точках в Москве.