Парад Победы на Красной площади. Видеотрансляция

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В Москве скоро начнется парад Победы. В этом году на Красную площадь выйдут около 10 тыс. военных, 114 единиц наземной техники и 72 единицы авиации.

СПЕЦПРОЕКТ Парад Победы — 2017 О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

Парад примет министр обороны РФ Сергей Шойгу. Вместе с ним перед строем проследует и командующий парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков.

Военная техника появится после прохождения парадных "коробок". От Исторического музея к собору Василия Блаженного и далее по Васильевскому спуску проследуют танки, бронеавтомобили, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, самоходные гаубицы, зенитные ракетные комплексы различных типов.

Воздушную колонну возглавит самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. Также в небе появятся четверки вертолетов Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35 и ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации, возглавляемая стратегическим ракетоносцем Ту-160.