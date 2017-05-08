9 мая в восьми городах России пройдет второй арт-проект "РиоРита - радость Победы"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Федеральный арт-проект "РиоРита - радость Победы", успешно стартовавший в прошлом году в Санкт-Петербурге, расширяет географию своего представления: 9 мая он пройдет уже в восьми городах России. Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"На три часа городские парки в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани, Севастополе и Калининграде превратятся в танцевальные площадки мая 1945 года, на которых зазвучит музыка 30-40-х годов в исполнении военных духовых оркестров, - рассказали в Минобороны. - Реалистичности атмосфере добавят аутентичные костюмы того времени, стилизованная торговля мороженым, пирожками и газировкой, воздушные шары, оригинальные фотостенды, где каждый сможет сфотографироваться на память. Символ события - сирень - главный цветок Победы, весны, олицетворение начала новой мирной жизни".

Соорганизатором проекта выступает департамент культуры Министерства обороны РФ. "Культурная атмосферная реконструкция призвана пробудить нашу историческую память, восстановить связь поколений, больше понять и почувствовать себя, наших родителей, Родину. Армия, смысл существования которой в защите народа, первой должна внести свою лепту в сохранность и восстановление нашей культурной памяти. Прекрасная музыка в исполнении военных духовых оркестров - это подарок армии горожанам", - отметил начальник департамента Владимир Буздыган.

В 2018 году к проекту присоединятся Москва, Воронеж, Волгоград, Владивосток, Красноярск, Омск, Пермь, Уфа и Челябинск. Достигнуты предварительные договоренности о проведении мероприятий арт-проекта в столицах стран СНГ: Минске, Баку и Ташкенте.

В 2016 году петербургский пилот проекта посетило более 10 тыс. человек, многие из которых пришли в аутентичной одежде того времени. Проект призван объединить горожан разных поколений, возрастов, профессий, убеждений и политических взглядов.