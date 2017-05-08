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На китайской горе Цзянлан водружен российский флаг в ознаменование Великой Победы

Общество
8 мая, 10:22 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

В акции, организованной по инициативе Генконсульства РФ в Шанхае, приняли участие около 15 человек

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ШАНХАЙ, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Сотрудники Генконсульства России в Шанхае совершили в понедельник восхождение на китайскую гору Цзянлан (восточная провинция Чжэцзян), которая внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и провели на ее вершине памятную акцию в честь Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС по телефону Генеральный консул РФ в Шанхае Алексей Евсиков.

"Восхождение заняло около полутора часов практически по отвесному склону до вершины, где был водружен российский флаг и развешены георгиевские ленточки. В акции, организованной по инициативе Генконсульства, приняли участие около 15 человек. В проведении мероприятия оказали содействие и местные власти из города Цзяншань", - сообщил дипломат, добавив, что эта памятная акция в ознаменование Великой Победы стала уже третьей в регионе (Восточного Китая - прим. ТАСС).

Ранее 4 мая сотрудники Генконсульств России и Белоруссии почтили память советских летчиков-добровольцев, оказывавших помощь в борьбе китайского народа против японских захватчиков, возложением венков к Мемориалу союзным летчикам в Нанкине (восточная провинция Цзянсу).

А 6 мая около 100 человек с портретами своих родственников собрались на территории Генерального консульства РФ в Шанхае и выпустили в небо воздушные шары, чтобы отдать дань памяти тем, кто внес свой вклад в Великую Победу над фашизмом. В этом мероприятии, помимо сотрудников российского Генконсульства и проживающих в Шанхае граждан РФ, приняли участие представители дипломатических миссий Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

Несмотря на то, что акция проходила на территории Генконсульства РФ, наблюдать ее можно было и из города, например, с самого старого железного моста в Шанхае "Вайбайду", который соединяет два берега реки Сучжоу у ее впадения в Хуанпу. Мероприятие привлекло внимание прохожих местных жителей, которые поспешили сделать памятные фотографии на мобильные телефоны.

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