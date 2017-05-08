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В Астане ветераны войны получили по $1,5 тыс. ко Дню Победы

Общество
8 мая, 11:05 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

На сегодняшний день в столице Казахстана проживает 121 ветеран Великой Отечественной войны

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АСТАНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Ветераны Великой Отечественной войны в столице Казахстана получили по 500 тыс. тенге (более $1,5 тыс.) ко Дню Победы. Об этом сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Астаны.

"По данным акимата, на сегодняшний день в столице проживает 121 ветеран Великой Отечественной войны. Из них участников войны - 99 человек, инвалидов - 22. Все они получили ежегодную единовременную выплату в размере 500 тысяч тенге в канун празднования Дня Победы", - говорится в сообщении.

Лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, получили по 20 тыс. тенге ($62). Тем, кто приравнен по льготам и гарантиям к участникам войны, вручили по 10 тыс. тенге ($31). "В соответствии с установленными правилами, ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, предусмотрена различная социальная помощь на общую сумму более 400 млн тенге ($1,2 млн): выплачивается ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг, а также предусмотрено обеспечение санаторно-курортным лечением и лекарствами", - уточнили в администрации Астаны.

По данным ведомства, единая служба такси Астаны 7, 8 и 9 мая бесплатно перевозит ветеранов к местам проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 72-й годовщины Победы.

С 6 мая в столице по инициативе городских властей стартовала широкомасштабная акция "Лента Победы". В течение трех дней организаторы акции намерены раздать жителям и гостям столицы 100 тыс. лент Победы.

9 мая ветераны Великой Отечественной войны примут участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан коргаушылар" ("Защитники Отечества"). В палаточном городке для ветеранов будет организована концертная программа и накрыт праздничный стол. В этот же день в столице Казахстана пройдет шествие "Бессмертный полк". Вечером 9 мая запланирован праздничный салют.

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