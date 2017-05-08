В Астрахани прошел автомобильный флешмоб, приуроченный ко Дню Победы

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АСТРАХАНЬ, 8 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Автомобильный флешмоб, приуроченный ко Дню Победы, прошел в Астрахани - 150 машин, в том числе автопатрули ДПС, выстроились в словосочетание "9 мая!", а также в шесть звезд. Акция сопровождалась световыми и звуковыми сигналами, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"150 машин, в том числе автопатрули специального взвода ДПС быстрого реагирования, сегодня ночью сформировали словосочетание "9 мая!", а также шесть звезд. Далее водители по общей команде включили фары и аварийные сигнализации, а пассажиры и пешеходы - фонарики на своих мобильных телефонах. При этом цифра девять еще и двигалась, получилось настоящее световое и звуковое шоу", - уточнили в пресс-службе.
Автомобильный флешмоб прошел на площади перед Центральным стадионом. Скоординировать всех водителей помогали беспилотники. Кроме того, все происходящее фиксировали камеры, установленные на квадрокоптерах.
"Акция сопровождалась песнями военных лет, а на площади развеивались флаги России и знамена Победы. Получились красивейшие кадры, главная дата в истории нашей страны отчетливо видна. Организаторы и участники акции в очередной раз продемонстрировали, что россияне помнят и гордятся Великой Победой", - добавили в пресс-службе.
Там заметили, что запись автомобильного флешмоба будет выложена в сеть интернет. Организаторами акции стали астраханская группа в соцсетях при поддержке областной Госавтоинспекции.