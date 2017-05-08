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Представители Минобороны РФ возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Общество
8 мая, 11:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших воинов. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула.

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым накануне 72-й годовщины Победы советского народа в ВОВ возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"В церемонии, состоявшейся в Александровском саду у стен Кремля, приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, члены коллегии Министерства обороны, ветераны-фронтовики, члены Общественного совета при Минобороны России, а также воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны", - отметили в российском военном ведомстве.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула.

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