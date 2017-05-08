Представители Минобороны РФ возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым накануне 72-й годовщины Победы советского народа в ВОВ возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"В церемонии, состоявшейся в Александровском саду у стен Кремля, приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, члены коллегии Министерства обороны, ветераны-фронтовики, члены Общественного совета при Минобороны России, а также воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны", - отметили в российском военном ведомстве.

Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула.