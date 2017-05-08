Представители Минобороны РФ возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Каррера осенью не поверил бы словам, что приведет "Спартак" к чемпионствуСпорт 8 мая, 12:51
Газзаев: "Спартаку" необходимо усилить оборону под Лигу чемпионовСпорт 8 мая, 12:12
Путин поздравил глав ряда государств с Днем ПобедыПолитика 8 мая, 12:11
Россия поддерживает продление сделки с ОПЕК после 2017 годаЭкономика и бизнес 8 мая, 11:58
Агент подтвердил, что Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов по футболуСпорт 8 мая, 11:40
Шарапова заявила, что участие в Уимблдоне много значит для нееСпорт 8 мая, 11:19
В Астрахани прошел автомобильный флешмоб, приуроченный ко Дню ПобедыОбщество 8 мая, 11:11
"Чикаго" надеется, что хоккеист Шалунов окажется в клубе через два-три годаСпорт 8 мая, 10:58
Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во ФранцииПолитика 8 мая, 10:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Члены коллегии Министерства обороны Российской Федерации во главе с начальником генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым накануне 72-й годовщины Победы советского народа в ВОВ возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду столицы. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
"В церемонии, состоявшейся в Александровском саду у стен Кремля, приняли участие руководящий состав Вооруженных Сил, члены коллегии Министерства обороны, ветераны-фронтовики, члены Общественного совета при Минобороны России, а также воспитанники довузовских образовательных учреждений Министерства обороны", - отметили в российском военном ведомстве.
Присутствующие почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула.