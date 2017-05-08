Останки 110 бойцов Второй мировой войны перезахоронены под Киевом

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КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Церемония перезахоронения останков бойцов Второй мировой войны состоялась в селе Гатное под Киевом. После траурного митинга преданы земле останки 110 советских солдат и офицеров.
"Большая часть героев погибли при обороне Киева, часть из них - при освобождении столицы", - сказал на церемонии перезахоронения лидер партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко. По его словам, идентифицированы 18 бойцов. Личные вещи тех, кого удалось опознать, передали их родственникам.
В братской могиле в селе Гатное - около 1000 бойцов. "Поисковые работы продолжаются. Мы уверены, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат", - сказал глава партии.
Он отметил, что поиски погибших в войне ведет поисковый отряд "Днепр-Украина", усилиями которого создан мемориал, где с 2006 года хоронят солдат и офицеров Второй мировой войны.
Бойко особо отметил, что церемония перезахоронения "очень важна для государства". "Если страна не помнит прошлого и пытается переписать историю, это путь в никуда. Все, кто хотят строить будущее, должны помнить историю", - сказал он.