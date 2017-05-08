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Воздушно-космические силы России разгонят облака над Москвой в День Победы

Общество
8 мая, 12:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, мая. /ТАСС

По предварительным прогнозам, погода 9 мая в столичном регионе ожидается неблагоприятная - дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в День Победы будут разгонять облака над Москвой и областью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Будет задействовано девять самолетов Ан-12 и Ан-26 военно-транспортной авиации. Полеты будут проходить с 00:00 мск 9 мая в течение всех суток", - сообщили в российском военном ведомстве.

Все самолеты прошли предварительную подготовку к этому типу полетов: их загрузили специальными реагентами, провоцирующими осадки вдали от Москвы, а летчики и инженеры прошли особую теоретическую подготовку.

"Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться на высотах от 3 до 8 тыс. м в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия", - отметили в Минобороны РФ.

По предварительным прогнозам, погода в День Победы в Московском регионе ожидается неблагоприятная - дождливая, с мокрым снегом и резкими порывами ветра. Разгон облаков позволит хотя бы частично избавиться от осадков над Москвой.

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