"Бессмертный полк" в Москве. Видеотрансляция

Трансляция Ruptly

В Москве начинается акция "Бессмертный полк". Шествие в российской столице проходит уже в шестой раз.

Для движения автотранспорта с 12:00 до 19:00 перекрыты Ленинградский проспект (от станции метро "Динамо"), улицы 1-ая Тверская-Ямская, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевская и Москворецкая набережная, Большой Москворецкий мост.

Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске, тогда в колонне полка прошли более 6 тыс. человек. В 2016 году в шествиях приняли участие уже около 12 млн человек из 50 стран. Только в Москве с портретами участников войны прошли более 500 тыс. человек. Среди них был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией своего отца-фронтовика.