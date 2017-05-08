Память погибших в годы войны почтили на Пискаревском мемориальном кладбище в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Память погибших почтили на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге - крупнейшем братском захоронении Второй мировой войны, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда.

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В торжественно-траурной церемонии возложения цветов приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, спикеры городского и областного парламентов Вячеслав Макаров и Сергей Бебенин, представители общественных организаций ветеранов и жителей блокадного Ленинграда, консульских учреждений и региональных представительств, правоохранительных органов. Многие официальные лица и обычные жители региона пришли к мемориалу с детьми и внуками.

Тысячи цветов, венки и свечи легли к подножию монумента "Мать-Родина" и братским могилам. Несколько дней назад в канун торжеств сюда прибыл Вечный огонь с воинских мемориалов из 19 городов России, имеющих статус городов-героев и городов воинской славы. Впервые в этом году к акции присоединился Владивосток.

Ранним утром по петербургской традиции ветераны и школьники возложили цветы у стены дома 14 по Невскому проспекту, на которой сохранилась предупреждающая надпись времен блокады: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!" Также минуты молчания и вахты памяти проходят у других памятных мест города-героя: на Серафимовском, Богословском, Смоленском и Невском мемориальных кладбищах, у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе и Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы.

Днем в Петербурге состоится множество мероприятий, посвященных 72-й годовщине Великой Победы. В Большом концертном зале "Октябрьский" для ветеранов пройдет праздничный концерт, где их поздравят руководители города. А в большом зале Выставочного центра Санкт-петербургского союза художников под звуки военного духового оркестра откроется ежегодная художественная выставка "День Победы", в рамках которой будут представлены более 300 произведений художников-ветеранов, современников, молодых художников города. Украшением выставки станет копия знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 9 мая 1945 года.

В Петербурге в настоящее время проживают 129,9 тыс. ветеранов, из которых 13,7 тыс. - это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 91,8 тыс. жители блокадного Ленинграда, 9,9 тыс. бывших малолетних узников фашистских лагерей и 24,4 тыс. тружеников тыла.