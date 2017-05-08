Латвия отмечает День поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны

РИГА, 8 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия 8 мая отмечает День поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. Высшие должностные лица республики приняли участие в памятном мероприятии в мемориальном комплексе на месте бывшего крупнейшего в стране концлагеря в Саласпилсе, а также возложили цветы и венки на рижском Братском кладбище и почтили память павших.

Мероприятия по случаю Дня поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны начались с экуменического богослужения в память павших в Домском соборе в Риге. В нем приняли участие президент Латвии Раймондс Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, спикер парламента Инара Мурниеце.

Память вне срока давности

Затем в Саласпилсском мемориале почтили память нескольких десятков тысяч человек, которые погибли здесь в годы войны от рук фашистов. Как отметил глава правительства Латвии, в книгах по истории записаны даты начала и окончания Второй мировой войны, но ни в одной книге не записана дата, когда эта война закончится в сердцах людей.

"В памяти и ночных кошмарах многих людей эта война все еще продолжается - они помнят своих убитых родственников и павших в бою товарищей. Они помнят себя тогда, несколько десятков лет назад, а также помнят тех, кто их предавал и кто им помогал, они помнят все", - сказал он.

Концлагерь в Саласпилсе - это место страданий, где были убиты тысячи невинных людей, среди которых были как евреи, так и латыши, русские, полки и белорусы. "Сегодня мы чтим память тех, кого убили только за то, что они были противниками определенного режима. Их просто застрелили - женщин, детей, всех. И этому не может быть оправдания, это преступление без срока давности", - подчеркнул Кучинскис.

В понедельник возле памятника Советским воинам-освободителям Риги также начнутся праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. На сцене у монумента выступят различные музыкальные и танцевальные коллективы и ансамбли.

Праздничная программа продолжится 9 мая с торжественного возложения цветов и венков к памятнику, в мероприятии примут участие представители иностранных дипмиссий, мэр Риги Нил Ушаков и ветераны. Затем состоится многочасовой концерт, главным гостем которого станет российская группа "Чайф".

Всего в течение двух дней на сцену выйдут порядка 500 артистов из Латвии и из-за рубежа. Завершит торжества по случаю Дня Победы традиционный красочный салют.

Праздник два дня

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике отмечается День Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, именно в этот день празднуют День Победы.

Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его постаменту и поздравить ветеранов.