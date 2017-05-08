Церемония празднования 50-летия Вечного огня в Москве. Видеотрнасляция

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В Москве началась церемония возложения цветов по случаю 50-летия Вечного огня на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

8 мая 1967 года, на месте захоронения неизвестного солдата официально открылся сам мемориал. Памятник проектировали архитекторы Дмитрий Бурдин, Владимир Климов, Юрий Рабаев и скульптор Николай Томский.

Надпись на мемориале придумывал писатель Сергей Смирнов, а также поэты Константин Симонов, Сергей Михалков и Сергей Наровчатов. По воспоминаниями Сергея Смирнова, в итоге выбрали вариант, предложенный Сергеем Михалковым: "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен".