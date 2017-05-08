Олланд и Макрон почтили память погибших во Второй мировой войне

ПАРИЖ, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов, Михаил Тимофеев/. Президент Франции Франсуа Олланд и его преемник на посту главы государства Эмманюэль Макрон возложили цветы к могиле Неизвестного солдата у Триумфальной арки. Они приняли участие в мероприятиях, посвященных 72-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе.

На площади Шарля де Голля также прозвучала знаменитая "Песня партизан". Автором этого гимна движения Сопротивления стала участница антифашистской борьбы, французская певица русского происхождения, кавалер ордена Почетного легиона Анна Марли.

Приветствуя гостей церемонии, руководители Франции поздравили с праздником Победы группу российских ветеранов и обменялись с ними рукопожатиями. По приглашению французских ассоциаций участников Сопротивления в Париж прибыли защитник Сталинграда, минер-подрывник Александр Миронов, ветеран труда, житель блокадного Ленинграда Галина Паничева, председатель комиссии Московского совета ветеранов Николай Паничев. Российские ветераны в ходе общения с высшими французскими политиками пожелали успехов избранному президенту Эмманюэлю Макрону.

Бессмертный полк

Во второй половине дня российские ветераны пройдут вместе с живущими во Франции соотечественниками и французскими друзьями в колонне Бессмертного полка. Шествие проводит коллектив "Россия - Франция: общая память".

Во Франции не забыли о решающем вкладе России в разгром фашизма. Одна из площадей Парижа названа в честь Сталинградской битвы, ставшей переломной во Второй мировой войне.

"В колоннах Бессмертного полка мы будем сегодня вспоминать летчиков "Нормандии-Неман", - сказал ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов. - Название легендарной авиачасти - это настоящий пароль дружбы между нашими странами".

Россия - союзник

Основатель движения "Свободная Франция" генерал Шарль де Голль видел в России союзника в борьбе с германской оккупацией. В первую группу пилотов, прибывших в Иваново осенью 1942 года, входили 22-летний граф Ролан де Ла Пуап и 25-летний сын рабочего Марсель Альбер, ставшие на фронте Героями Советского Союза.

В составе "Нормандии-Неман" французские авиаторы участвовали в Курской битве, Белорусской операции, разгроме гитлеровских войск в Восточной Пруссии. В воздушных боях героическая авиачасть вывела из строя сотни самолетов противника.

Из России полк вернулся во Францию на самолетах, подаренных советским командованием. В аэропорту Ле-Бурже героям авиаполка установлен памятник, который открыли Владимир Путин и Жак Ширак.

Акция памяти "Бессмертный полк" пройдет также в Страсбурге, Меце, Монпелье, Марселе, Ницце и Безье.

Сегодняшняя торжественная церемония в Париже стала одной из последних с участием Франсуа Олланда в качестве лидера Франции. В конце этой недели он передаст полномочия главы государства Эмманюэлю Макрону, избранному в воскресенье новым президентом республики.