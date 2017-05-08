Члены коллегии МЧС России впервые возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Члены коллегии МЧС РФ впервые за всю историю министерства в преддверии Дня Победы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровскому саду в Москве.
Руководители МЧС, главы департаментов и начальники управлений министерства пришли к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память советских воинов, ценой собственных жизней победивших фашизм.
"Сегодня, в день 50-летия открытия мемориального архитектурного ансамбля "Могила Неизвестного Солдата" и зажжения Вечного огня, мы не только отдаем дань традициям. Мы преклоняемся перед победителями, фронтовиками, тружениками тыла, перед их подвигом и самоотверженным трудом, - сказал журналистам первый замглавы МЧС Владимир Степанов. - С каждым годом ветеранов становится все меньше, и от этого День Победы становится с каждым годом все пронзительней. Мы просто обязаны сохранить память о войне, о людях, которые немыслимой ценой завоевали победу".
"Мы должны сделать все, чтобы уже наши дети, внуки и правнуки ценили и гордились Великой Победой так, как это делаем мы, чтобы они знали все о подвиге наших отцов и дедов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, когда они из руин отстроили великую страну. Тогда и через 20, 30, 50, 100 лет по-прежнему будут актуальны слова "никто не забыт, ничто не забыто", - добавил Степанов.
По его словам, современные спасатели и пожарные до сих следуют примеру сотрудников пожарной охраны, местной противовоздушной обороны, внесшим огромный вклад в Великую Победу.
Он сообщил, что в МЧС России созданы более 900 ветеранских организаций, в которых состоят около двух тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. "Министерство проявляет заботу о каждом из них не только в этот в великий день, МЧС оказывает им всю необходимую помощь, и решает любые проблемы, даже которые кажутся незначительными. Ветераны пожарной охраны, местной противовоздушной обороны, которые внесли свой огромный вклад в Великую Победу, участвуют в патриотическом воспитании молодых офицеров и передают им свой бесценный опыт", - отметил первый замминистра.