В Македонии состоялся праздничный концерт в честь Дня Победы

БИТОЛА /Республика Македония/, 8 мая. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. В городе Битоле, расположенном в южной части Республики Македонии (РМ), исторически имеющем репутацию консульского города страны, по случаю предстоящего празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся праздничный концерт. Торжественное мероприятие было организовано посольством России и Почетным консульством РФ в Македонии при содействии обществ российских соотечественников, проживающих в этой балканской стране.

Интерес публики

Для того, чтобы почтить память участников Великой Отечественной и Второй мировой войн и отдать дань уважения их подвигам к центральной площади, на которой монтировалась сцена, люди начали сходиться еще за несколько часов до начала концерта. Среди них были не только жители Битолы. В город съезжались люди со всех уголков Македонии. Концертная площадка со специальной осветительной и музыкальной аппаратурой, экранами с визуальными эффектами была установлена в непосредственной близости от здания Почетного консульства России в РМ. Также неподалеку была размещена внушительных размеров стена памяти с размещенными на ней фотографиями участвовавших в Великой Отечественной и Второй мировой войнах родственников сотрудников посольства РФ, российских компаний, соотечественников, а также македонских граждан. Интерес публики в организации подобного мероприятия был очень высок, в центре Битолы собрались порядка 300 человек.

Гости праздника

В торжественном мероприятии приняли участие посол России в Македонии Олег Щербак, Почетный консул РФ в РМ Сергей Самсоненко, представители исполнительной и законодательной власти страны и муниципалитета города Битолы, священнослужители Македонской православной церкви.

Как отметил в ходе своей вступительной речи глава российской дипмиссии, "мы с вами - дети и внуки, наследники Великой Победы, и наш долг навсегда сохранить память о великом подвиге героев, не допустить забвения чудовищных преступлений фашизма, храбрости и стойкости наших предков, их силы духа и патриотизма". "Наша задача и ответственность - не позволить фашизму возродиться, помнить горькие уроки Второй мировой войны, не допустить пересмотра ее итогов и подлых попыток уравнять палачей и жертв, оккупантов и партизан", - особо подчеркнул Щербак.

Концертная программа

Перед началом праздника организаторы раздавали всем прибывающим гостям георгиевские ленточки. В концертной части программы зрителям были представлены выступления нескольких хоровых и танцевальных коллективов, организованных обществами российских соотечественников, которые исполнили всеми любимые песни военных лет. Собравшиеся гости также с удовольствием послушали стихи на фронтовые темы, кроме того, им рассказали обо всех тяготах и лишениях времен блокады Ленинграда, о невыносимом труде женщин на фронте и на заводах в тылу. Концертная программа была построена таким образом, что в перерывах между номерами публике повествовали о ключевых и переломных моментах каждого года войны.

Кульминацией праздника стало исполнение песни "День Победы" и одновременное проведение грандиозного салюта, который своим практически пятиминутным сиянием осветил весь центр Битолы.