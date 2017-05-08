В посольстве РФ в Узбекистане прошел прием, посвященный 72-годовщине великой Победы

ТАШКЕНТ, 8 мая. /Корр. ТАСС Валерий Бирюков/. Россия высоко чтит стойкость, мужество и верность фронтовому братству ветеранов Великой Отечественной войны, где бы они ни проживали. Об этом заявил на торжественном приеме, посвященном Дню Победы, посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев.

"Узбекистан может по праву гордится своими сынами, которые известны не только на полях сражений, как, к примеру, Камолжон Тургунов, один из защитников знаменитого Дома Павлова в Сталинграде, но и в тылу, как семья кузнеца Шамахмудова, усыновившая 15 детей-сирот из западных регионов огромной страны, ставшая одним из символов сплоченности многонационального народа", - сказал посол.

По традиции в посольство пригласили 100 ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках приема состоялось подведение итогов интернет-викторины, посвященной вкладу узбекистанцев в победу над фашизмом. В зале, где проходил прием, прозвучали любимые ветеранами мелодии и песни военных лет.

Главные торжества, посвященные Дню Победы, пройдут в столице на территории мемориального комплекса "Братские могилы", где похоронено около 2 тыс. умерших в военных госпиталях фронтовиков. Здесь состоится торжественное возложение венков, выступление военного оркестра, массовые гуляния.

Все города и населенные пункты республики уже украшены символикой военных лет. Впервые за годы независимости в честь Дня Победы в Ташкенте будет произведен торжественный салют.

Из 6,5 млн человек, проживавших в Узбекистане накануне войны, 1,5 млн ушли на фронт. Домой не вернулись 420 тыс., 640 тыс. получили ранения. За годы войны 120 тыс. узбекистанцев были награждены орденами и медалями, звания Героя Советского Союза были удостоены 280 человек. 82 воина стали полными кавалерами ордена Славы.