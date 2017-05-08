Пиротехники МЧС России примут участие в параде Победы в Цхинвале

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МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России, которые занимаются разминированием территории Южной Осетии, примут участие в параде Победы в Цхинвале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сотрудники центра "Лидер" проводят в Южной Осетии второй этап гуманитарной операции по разминированию территории республики от взрывоопасных предметов. Находясь в командировке в Южной Осетии, они 9 мая примут участие в торжественном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - сказал собеседник агентства. Они пройдут в составе парадного расчета в центре Цхинвала.
Отряд "Лидера" работает в Южной Осетии с 15 апреля. За это время его участники обследовали на наличие взрывоопасных предметов более семи гектаров территории Цхинвальского района. Разминирование проводится в целях обеспечения безопасности населения и развития экономики Южной Осетии.
В минувшем году в ходе первого этапа работ по очистке территории Южной Осетии от взрывоопасных предметов за 80 дней пиротехники Центра "Лидер" МЧС России обследовали более 50 гектаров, обнаружили и обезвредили свыше 350 взрывоопасных предметов.