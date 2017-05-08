В Ленинградской области в канун Дня Победы проходит мотопробег вдоль Дороги Жизни

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Мотопробег по местам боев Великой Отечественной войны, расположенных вдоль Дороги Жизни, проходит в понедельник в Ленинградской области накануне 72-й годовщины Победы в ВОВ. Колонну из более 40 мотоциклистов возглавляет губернатор региона Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба областного правительства. Впервые в ставшем уже традиционным мероприятии принял участие полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
"Думаю, что ежегодные традиции, которые складываются в семьях, компаниях, таких объединениях как мотоклуб: посещать мемориалы и реконструкции, восстанавливать и благоустраивать памятники, участвовать в акциях памяти, помогают нам сохранить и передать следующему поколению память о Великой войне и Великой Победе, уважение и благодарность ветеранам", - отметил глава Ленобласти.
Дорога Жизни - это единственная транспортная магистраль, по которой блокадный Ленинград через Ладожское озеро был связан со страной. В период навигации доставка продовольствия и эвакуация людей осуществлялись на буксирах с баржами и кораблях, а зимой машины шли по ледовой дороге.
Маршрут мотоколонны в этом году прошел по территории Всеволожского и Кировского районов: из деревни Кудрово до музея-диорамы "Прорыв блокады Ленинграда", затем к Рубежному камню на Невском пятачке и деревне Кобона - конечной точке Дороги Жизни на побережье Ладожского озера. Участники мотопробега встретились с ветеранами, возложили цветы к мемориалам и спустили на воду памятный венок в честь защитников Ленинграда и всех погибших в годы Великой Отечественной войны.
Завершится мотопробег военно-исторической реконструкцией, организованной патриотическими клубами при поддержке Российского военно-исторического общества. Участники реконструкции восстановят эпизоды Битвы за Ленинград: форсирование танками Т-38 водной преграды под прикрытием патрульного катера и поддержкой морского десанта на шлюпках, переправу артиллерийского орудия на плоту с расчетом на занятый плацдарм и эвакуацию раненых в полевой госпиталь через водную преграду на шлюпках под прикрытием патрульного катера.