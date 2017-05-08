В Петропавловске открыли мемориальную доску в память о героях Великой Отечественной войны

АСТАНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Мемориальную доску в память о ветеранах Великой Отечественной войны торжественно открыли в Петропавловске (Казахстан). Она расположена рядом с Северо-Казахстанским областным судом и увековечила имена 17 ветеранов войны, в разные годы служивших в органах юстиции.

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На церемонии председатель областного суда Ерлан Айтжанов отметил, что мемориальная доска открыта силами работников судебной системы области. Она даст возможность сохранить память героев войны - работников этой сферы. "Мы всех их помним и отдаем тем самым дань уважения тем солдатам войны, которые бескорыстно служили стране, выполняя свой гражданский долг", - подчеркнул Айтжанов, слова которого приводит пресс-служба Северо-Казахстанского областного суда.

Председатель областного Совета ветеранов Искендир Илеусизов подчеркнул, что теперь у петропавловцев и гостей города появилось памятное место, где можно ознакомиться с именами судей, которые мужественно сражались за мирное небо.

Участие в церемонии открытия мемориальной доски приняли не только действующие судьи и ветераны, но и родственники фронтовиков, которые приехали в Петропавловск из разных регионов страны. Профессор кафедры археологии и этнологии Евразийского национального университета имени Гумилева Марал Хабдулина, дочь ветерана войны Калымжана Хабдулина, фамилия которого также заняла свое почетное место на мемориальной доске, рассказала о боевом пути своего отца.

Под звуки метронома собравшиеся минутой молчания почтили память погибших в годы войны. Затем состоялась церемония возложения цветов. Завершилось мероприятие праздничным концертом. На сцене выступил военный оркестр, который исполнил известные песни: "Катюша", "Смуглянка", "День Победы" и другие.