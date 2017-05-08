Российские дипломаты в Литве возложили венки к могилам воинов-освободителей

ВИЛЬНЮС, 8 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Российские дипломаты возложили в понедельник в столице Литвы венки и цветы к могилам солдат, павших в борьбе с фашизмом. 8 мая Литва по своему памятному календарю отмечает 72-ю годовщину окончания войны в Европе.

"Главным событием Дня Победы, в котором всегда участвуем и мы, станет народная акция памяти на Воинском мемориале Антакальнисского кладбища 9 мая, а сегодня российские представители, уважая европейскую традицию, участвуют в организуемой властями Литвы официальной церемонии в Вильнюсе", - отметил посол РФ Александр Удальцов.

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Венки и цветы от России были возложены дипломатами на нескольких мемориалах, в том числе в Панеряй к самому массовому в Литве захоронению жертв нацизма. Здесь были уничтожены около 100 тыс. человек - советских военнопленных и мирных жителей.

В отличие от прошлого года, когда посольство России не получило официального приглашения от литовских властей для участия в этом мероприятии, в этот день такое приглашение последовало. Его, однако, не дождались представители Республиканской организации ветеранов войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. "Тех людей, которые принесли победу, проигнорировали. Это странный выборочный подход", - оценил ситуацию посол.

По его словам, попытки переписать историю чреваты утратой понимания того, кто и во имя чего принес миру избавление от фашизма. Дипломат напомнил о недавнем опросе, проведенном в ряде западных стран, в ходе которого победителем во Второй мировой войне более половины респондентов назвали США и лишь 14% упомянули в этом качестве Советский Союз. "Утрата реального понимания того, что произошло, может обернуться новыми трагедиями", - подчеркнул Удальцов.

Захоронения советских воинов, павших на территории Литвы в 1941-1945 годах, находятся более чем в двадцати городах и населенных пунктах страны. Всего здесь покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизни в борьбе с фашизмом.