Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российские дипломаты в Литве возложили венки к могилам воинов-освободителей

Общество
8 мая, 16:03 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов

Представителей Республиканской организации ветеранов войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, не пригласили на это мероприятие

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВИЛЬНЮС, 8 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Российские дипломаты возложили в понедельник в столице Литвы венки и цветы к могилам солдат, павших в борьбе с фашизмом. 8 мая Литва по своему памятному календарю отмечает 72-ю годовщину окончания войны в Европе.

"Главным событием Дня Победы, в котором всегда участвуем и мы, станет народная акция памяти на Воинском мемориале Антакальнисского кладбища 9 мая, а сегодня российские представители, уважая европейскую традицию, участвуют в организуемой властями Литвы официальной церемонии в Вильнюсе", - отметил посол РФ Александр Удальцов.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

Венки и цветы от России были возложены дипломатами на нескольких мемориалах, в том числе в Панеряй к самому массовому в Литве захоронению жертв нацизма. Здесь были уничтожены около 100 тыс. человек - советских военнопленных и мирных жителей.

В отличие от прошлого года, когда посольство России не получило официального приглашения от литовских властей для участия в этом мероприятии, в этот день такое приглашение последовало. Его, однако, не дождались представители Республиканской организации ветеранов войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. "Тех людей, которые принесли победу, проигнорировали. Это странный выборочный подход", - оценил ситуацию посол.

По его словам, попытки переписать историю чреваты утратой понимания того, кто и во имя чего принес миру избавление от фашизма. Дипломат напомнил о недавнем опросе, проведенном в ряде западных стран, в ходе которого победителем во Второй мировой войне более половины респондентов назвали США и лишь 14% упомянули в этом качестве Советский Союз. "Утрата реального понимания того, что произошло, может обернуться новыми трагедиями", - подчеркнул Удальцов.

Захоронения советских воинов, павших на территории Литвы в 1941-1945 годах, находятся более чем в двадцати городах и населенных пунктах страны. Всего здесь покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизни в борьбе с фашизмом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Литва
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
13
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в ДНР перед началом торжеств по случаю Дня Победы прогремел взрыв
2
В Эстонии россиянин приговорен к пяти годам тюрьмы за шпионаж
3
СБУ ответила националистам, готовящим акцию "Смертный полк" 9 мая
4
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
5
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
6
Секретный орбитальный самолет ВВС США X-37B вернулся на Землю после двух лет в космосе
7
В Москве выпало почти 20% месячной нормы осадков
Темы дня
Загрузка...
Реклама