Книга-мемориал о писателе-фронтовике Николае Сотникове издана в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая. /КОРР. ТАСС Олег Сердобольский/. Книга-мемориал "И дольше века длится век..." о писателе-фронтовике Николае Сотникове (1900-1978) вышла в петербургском издательстве "Алетейя". Автор этого собрания литературных произведений и документов - журналист и поэт Николай Сотников-сын.

"Я выполнил свой сыновний долг перед памятью об отце, человеке удивительной и яркой судьбы, причастном ко многим выдающимся событиям ХХ века", - сказал корреспонденту ТАСС автор книги, работавший над этим изданием почти четыре десятилетия.

Одна из самых ярких частей книги посвящена Великой Отечественной, на которую Николай Сотников добровольцем ушел в 41-м, а закончил ее в поверженном Берлине, куда вошел с войсками 1-го Белорусского фронта. По словам Сотникова-сына, у отца была должность "писатель в газете", которую он занимал в редакции газеты "Боевой призыв" 61-й армии. Он рассказал о подвигах бойцов и командиров в своих "Окопных тетрадях", начатых на рубежах обороны Ленинграда, а как сценарист участвовал в создании документальных фильмов "Прорыв блокады Ленинграда" и "Снайперы". Он же был одним из организаторов музыкального ансамбля 42-й армии: в репертуаре этого коллектива большой популярностью пользовалась его боевая песня "Вперед, сорок вторая, в году сорок втором!"

Сотников-сын собрал в книге пьесы, документальные повести, очерки, рецензии, письма, документы из архива отца - ответственного секретаря Совета по драматургии Союза писателей России. Впервые воедино собраны публицистика и критика Николая Сотникова, все его основные драматургические произведения. Здесь же опубликованы и его собственные мемуарные очерки об отце и три посвященных ему поэмы, одна из которых перекликается своим названием с названием книги - "Ровесник двадцатого века".

Издательский редактор, журналист, сценарист, драматург, писатель Николай Сотников, когда позвала родина, стал еще и солдатом, награжденным двумя боевыми орденами. По словам сына, отец оставил произведения едва ли не во всех жанрах, кроме романа. Но по-особому важной, поистине исторической строкой в его биографии оказалась надпись, оставленная им на стене Рейхстага: "Дошел от Невы до Шпрее военкор старший лейтенант Н. А. Сотников".