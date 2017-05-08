В Австрии День Победы начали отмечать с возложения венков к памятнику советским солдатам

ВЕНА, 8 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Торжественные мероприятия по случаю 72-й годовщины окончания Второй мировой войны начались в Австрии с возложения венков к монументу советским войнам-освободителям в Вене. Сотни людей приехали на площадь Шварценбергплац почтить память солдат, погибших за освобождение мира от нацистов. На церемонии присутствовали дипломаты и военные атташе России, стран СНГ, держав-победительниц, других государств - участников антигитлеровской коалиции, ветераны Великой Отечественной войны, российские соотечественники.

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Венки и живые цветы под бой барабанов возложили представители правительства и Вооруженных сил Австрии, Великобритании, Франции и США, Общества австрийско-российской дружбы, школьники и простые австрийцы. Для участия в торжествах прибыл оркестр Московского музыкального кадетского корпуса. Во время церемонии он исполнил несколько музыкальных произведений, а в заключение прозвучал гимн России.

Праздник радости в Австрии

Традиционные торжества в честь окончания Второй мировой войны состоялись также в австрийском правительстве. Канцлер Кристиан Керн выступил с праздничной речью перед членами кабинета министров, президентом Александером Ван дер Белленом, представителями религиозных общин, родственниками жертв преступлений нацистов. Глава кабинета министров обратился к собравшимся с предупреждением не допустить распространения новой фашистской идеологии и отметил роль участников движения сопротивления в Третьем рейхе. "8 мая - это день радости для вех нас", - подчеркнул Керн.

Праздничные мероприятия в Вене завершатся сегодня вечером большим концертом Венского симфонического оркестра на центральной площади Хельденплац. Эта церемония называется "Праздник радости", организована австрийским комитетом узников концлагеря Маутхаузен и проводится с 8 мая 2013 года.

7 мая на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Маутхаузен состоялась ежегодная мемориальная церемония, приуроченная к 72-й годовщине освобождения узников этой "фабрики смерти" весной 1945 года. Около 7 тыс. человек со всего мира приняли участие в этом мероприятии. Среди них было высшее политическое руководство Австрии, руководители Международного комитета Маутхаузена, сотрудники зарубежного дипломатического корпуса и их военные атташе.

От аншлюса до нейтралитета

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Австрия с 1938 года по апрель 1945 года была стерта с карты мира в результате аншлюса - насильственного присоединения к нацистской Германии, - когда гитлеровские войска вторглись на ее территорию, а канцлер Курт Шушниг под давлением берлинских ультиматумов подал в отставку. Затем главарь Третьего рейха Адольф Гитлер под восторженные возгласы толпы объявил в Вене, что Австрия стала одной из провинций рейха. 10 апреля 1938 года нацисты организовали и провели голосование, в ходе которого 99,75% австрийцев высказались в поддержку аншлюса, положившего начало волне кровавого террора и гонений на евреев и инакомыслящих. За первые недели после присоединения в стране были арестованы 76 тыс. человек.

27 апреля 1945 года после освобождения Австрии было создано временное правительство во главе с канцлером Карлом Реннером и обнародована декларация о восстановлении государственности. В состав кабинета министров вошли представители Коммунистической, Социалистической и Народной партий. Начался процесс денацификации, страна была оккупирована войсками государств - членов антигитлеровской коалиции и разделена на четыре зоны оккупации.

Австрия обрела окончательную независимость лишь через десять лет, когда советские, британские, американские и французские войска покинули ее территорию. Федеральный конституционный закон о постоянном нейтралитете был принят 26 октября 1955 года с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность страны. В нем говорится, что Австрия будет сохранять и защищать свой нейтралитет с помощью всех имеющихся у нее средств, никогда в будущем не вступит ни в какие военные союзы и не допустит создания на своей территории военных баз иностранных государств.