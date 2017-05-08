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"Ночные волки" добрались до Германии с мотопробегом "Дороги Победы - 2017"

Общество
8 мая, 17:28 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков

Мотоциклисты планируют побывать на Зееловских высотах, почтить память героев войны у Памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и у Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене

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БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Участники мотопробега "Дороги Победы - 2017" добрались до Германии, где 9 мая в Берлине примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом рассказал ТАСС руководитель проекта из мотоклуба "Ночные волки" Андрей Бобровский.

Мотоциклисты планируют побывать на Зееловских высотах, где в память о павших здесь при взятии ключевого оборонительного рубежа на подступах к германской столице солдатах Красной Армии весной 1945 года установлен мемориал, и возложить к нему цветы. Во вторник они намерены почтить память героев войны у Памятника Воину-освободителю в берлинском Трептов-парке и у Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене.

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По словам Бобровского, в этом году в пробеге участвует около 40 мотоциклистов, проделавших путь до Берлина из Москвы. Кроме того, в странах, через которые пролегал путь колонны, к "Ночным волкам" присоединялись представители других клубов. Как заметил Бобровский, число участников пробега в Чехии достигало 400 человек. В Германии, по его подсчетам, в пробеге принимают участие порядка 200 мотоциклов.

"Это больше, чем мы ожидали," - признался он, заметив, что из-за большой численности участников акции ее организаторы даже столкнулись с некоторыми трудностями. "На границе Германии была долгая проверка, она заняла два с половиной часа. Но это в общем понятно: люди должны выполнить свою работу," - сказал Бобровский, добавив, что по пути следования колонну из двух сотен мотоциклов сопровождает с десяток патрульных экипажей местной полиции.

Мотопробег "Дороги Победы" стартовал уже в третий раз из Москвы. "Ночные волки" проехали Россию и Белоруссию, поклонились памяти воинов-освободителей в Польше, Венгрии и Словакии и Чехии.

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