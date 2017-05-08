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Тысячи человек приняли участие в шествии ветеранов и акции "Бессмертный полк" в Ашдоде

Общество
8 мая, 19:12 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

В этом году акции на территории Израиля пройдут в двух десятках городов

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Тысячи человек приняли участие в шествии ветеранов и акции "Бессмертный полк" в городе Ашдод на юге Израиля.

"Плечом к плечу в едином строю прошли ветераны Второй мировой войны, бывшие узники гетто и концлагерей, блокадники, эвакуированные, а также участники акции "Бессмертный полк", всего около двух тысяч ашдодцев и гостей города", - сообщил корреспонденту ТАСС заместитель мэра Ашдода Владимир Гершов.

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Затем в парке имени Давида Бен-Гуриона в Ашдоде состоялся митинг, посвященный 72-й годовщине Победы. "Минутой молчания все собравшиеся на митинге почтили память погибших в годы Второй мировой войны", - сообщил Гершов. Потом состоялись выступления представителей городских ветеранских организаций, муниципалитета Ашдода, посольства РФ в Израиле. "Помимо поздравлений и добрых слов в адрес ветеранов, лейтмотивом всех выступлений стал призыв к молодежи сохранить память о героическом прошлом дедов и прадедов", - отметил Гершов.

В этом году акции "Бессмертного полка" на территории еврейского государства пройдут в двух десятках городов - от самого севера до самого юга. Первая из них состоялась 5 мая в городе Хайфа на севере Израиля, в ней приняли участие тысячи человек. Парад прошел под флагами Красной Армии, Израиля и России. 9 мая акция "Бессмертного полка" состоится в Иерусалиме.

Израиль впервые присоединился к "Бессмертному полку" в 2014 году. "Мы (Израиль - прим. корр. ТАСС) первыми присоединились к этой акции в дальнем зарубежье, у этого есть причина: более полумиллиона советских евреев сражались в рядках Красной армии, их потомки сегодня разбросаны по миру, но очень многие из них живут в наши дни в Израиле", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС координатор акции в Израиле Натан Гринберг.

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