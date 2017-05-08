В обнаруженном под Берлином захоронении может покоиться прах более 30 советских воинов

БЕРЛИН, 8 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Прах 32 советских воинов, погибших в последние дни Великой Отечественной войны, может покоиться в обнаруженном под Берлином захоронении. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель отдела по военно-мемориальной работе посольства РФ Евгений Алешин.

Ранее Минобороны РФ сообщало журналистам об останках 20 солдат. По предварительным данным, воины погибли в апреле 1945 года в ходе Берлинской операции. Захоронение было обнаружено во время строительных работ рядом с дорогой B1 в районе Меркиш-Одерланд (федеральная земля Бранденбург) в 2 км восточнее города Зелов (также Зеелов).

Алешин сообщил, что при анализе информации, содержащейся в базах данных о погибших, умерших и пропавших без вести советских воинах, было обнаружено боевое донесение о безвозвратных потерях 57-й стрелковой дивизии, которая наступала в этой полосе на Зееловские высоты. "В боевом донесении 174-го стрелкового полка (57-й стрелковой дивизии) есть указание, что погибшие 16 апреля 30 человек и два воина, павшие 15 апреля, захоронены восточнее Зелова у так называемой Берлинской дороги. Сегодня это дорога B1", - отметил он.

"Это наводит на мысль, что речь идет как раз об этом захоронении, то есть в могиле могут находиться останки 32 человек", - подытожил глава военно-мемориального отдела посольства. В настоящее время, по его словам, ведется работа по установлению имен погибших. Глава военно-мемориального отдела сообщил, что на сегодняшний день удалось поднять останки 24 советских солдат. "Никаких личных предметов и оружия при них не было, что говорит о том, что эти люди были захоронены", - подчеркнул он.

Битва за Зееловские высоты стала одним из самых кровопролитных сражений конца Великой Отечественной войны. Географическое расположение и особенности местного ландшафта позволили немцам соорудить, казалось бы, неприступную линию обороны на западном берегу реки Одер. Боевые действия длились здесь с 16 по 19 апреля. Взять высоты удалось высокой ценой: под Зеловом погибли до 33 тыс. советских военнослужащих и около 12 тыс. человек с немецкой стороны.