Митинг в честь Дня Победы в Ингушетии собрал более тысячи человек

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Митинг, посвященный Дню Победы, прошел 8 мая в городе воинской славы Малгобеке в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

"В Малгобеке прошел торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более тысячи человек. Глава региона Юнус-Бек Евкуров поздравил с Великой Победой ветеранов войны, тружеников тыла, гостей города и всех жителей республики", - отметили в пресс-службе.

Евкуров отметил, что День Победы особенно значим для жителей этого города воинской славы, а Малгобекская стратегическая оборонительная операция в битве за Кавказ стала поворотным событием в войне. Глава региона отметил огромный вклад ингушского народа в Победу, за что Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.

Евкуров, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и гости города возложили цветы к памятнику защитникам Малгобека и стеле воинской славы.

Завтра в столице республики Магасе состоится торжественный парад, пройдет большой концерт звезд ингушской эстрады и хореографических коллективов региона, во всех районах и городах Ингушетии пройдут народные гулянья, а вечером состоится праздничный салют.