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Митинг в честь Дня Победы в Ингушетии собрал более тысячи человек

Общество
8 мая, 20:59 UTC+3 МАГАС МАГАС 8, мая. /ТАСС

Акция прошла в городе воинской славы Малгобеке

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МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Митинг, посвященный Дню Победы, прошел 8 мая в городе воинской славы Малгобеке в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

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"В Малгобеке прошел торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более тысячи человек. Глава региона Юнус-Бек Евкуров поздравил с Великой Победой ветеранов войны, тружеников тыла, гостей города и всех жителей республики", - отметили в пресс-службе.

Евкуров отметил, что День Победы особенно значим для жителей этого города воинской славы, а Малгобекская стратегическая оборонительная операция в битве за Кавказ стала поворотным событием в войне. Глава региона отметил огромный вклад ингушского народа в Победу, за что Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.

Евкуров, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и гости города возложили цветы к памятнику защитникам Малгобека и стеле воинской славы.

Завтра в столице республики Магасе состоится торжественный парад, пройдет большой концерт звезд ингушской эстрады и хореографических коллективов региона, во всех районах и городах Ингушетии пройдут народные гулянья, а вечером состоится праздничный салют.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Страны
Россия
Персоны
Евкуров, Юнус-Бек Баматгиреевич
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