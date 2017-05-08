Митинг в честь Дня Победы в Ингушетии собрал более тысячи человек

Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мираСпорт 8 мая, 21:59
Рыночная капитализация Apple в США впервые превысила $800 млрдЭкономика и бизнес 8 мая, 21:43
Госдеп считает низкой вероятность возникновения конфликта между РФ и США в АрктикеМеждународная панорама 8 мая, 21:40
Обама рекомендовал Трампу не назначать Флинна помощником по нацбезопасностиМеждународная панорама 8 мая, 21:33
Берл Лазар призвал молодежь не забывать подвиг ветеранов Великой Отечественной войныОбщество 8 мая, 21:15
Клинцевич: планы Киева сделать 9 мая рабочим днем говорят о крайнем национализмеПолитика 8 мая, 21:08
Третьяк считает, что вратарь Сорокин сыграет с датчанами на ЧМ по хоккеюСпорт 8 мая, 21:01
В Ночной хоккейной лиге ожидают участие Путина в гала-матче фестиваля в СочиСпорт 8 мая, 20:59
Третьяк: немецкий хоккеист получит большую дисквалификацию за нарушение на МозякинеСпорт 8 мая, 20:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Митинг, посвященный Дню Победы, прошел 8 мая в городе воинской славы Малгобеке в Ингушетии, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.
"В Малгобеке прошел торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором приняли участие более тысячи человек. Глава региона Юнус-Бек Евкуров поздравил с Великой Победой ветеранов войны, тружеников тыла, гостей города и всех жителей республики", - отметили в пресс-службе.
Евкуров отметил, что День Победы особенно значим для жителей этого города воинской славы, а Малгобекская стратегическая оборонительная операция в битве за Кавказ стала поворотным событием в войне. Глава региона отметил огромный вклад ингушского народа в Победу, за что Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.
Евкуров, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и гости города возложили цветы к памятнику защитникам Малгобека и стеле воинской славы.
Завтра в столице республики Магасе состоится торжественный парад, пройдет большой концерт звезд ингушской эстрады и хореографических коллективов региона, во всех районах и городах Ингушетии пройдут народные гулянья, а вечером состоится праздничный салют.