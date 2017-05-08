Берл Лазар призвал молодежь не забывать подвиг ветеранов Великой Отечественной войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар призвал молодежь не забывать о подвиге ветеранов, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне. С таким заявлением он выступил в понедельник накануне Дня Победы в ходе церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

"Сегодня мы должны решительно противостоять силам зла, где бы они ни появлялись, исключить всякую возможность повторения трагических событий. Лучшее средство для этого - воспитывать молодежь на вашем примере, передавать ей тот огромный запас гуманизма, культуры, уважения к другим народам, который оставило нам ваше поколение, поколение победителей", - сказал Берл Лазар, обращаясь к ветеранам.

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"Высшим проявлением праведности является самопожертвование ради спасения жизни других людей. Таких праведников мы называем святыми, и это в полной мере относится к вам. Весь цивилизованный мир должен вечно благодарить вас за то, что он существует, за то, что мы живы, за то, что свободны, за то, что сохранили человеческое достоинство", - подчеркнул раввин.

Он отметил, что героями стали не только те, кто сражался с врагом на фронте, но и те, кто всего за несколько лет поднял из руин города и восстановил ключевые предприятия страны. "Наши сердца всегда будут полны признательности вам, восхищения вашим подвигом. И дай бог, чтобы вы были здоровы, чтобы жили еще много лет, окруженные любящими детьми и внуками, в достатке и радости!" - обратился он к ветеранам.

Берл Лазар возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Вместе с ним цветы к Вечному огню принесли ветераны Великой Отечественной Войны и ученики московской еврейской школы "Месивта".