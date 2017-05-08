Памятник Герою России летчику-истребителю Мурату Оздоеву открыли в Назрани

МАГАС, 8 мая. /ТАСС/. Памятник Герою России летчику-истребителю Мурату Оздоеву, выполнившему в годы Великой Отечественной войны 248 боевых вылетов и сбившему восемь самолетов противника, открыли в Назрани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы Ингушетии.

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"На территории школы №2, где до войны учился отважный летчик, и которая носит имя отважного летчика и героя Мурата Оздоева, сегодня открыли памятник", - сказали в пресс-службе.

"Для нас это очень важное событие, и я хочу сказать большое спасибо всем, кто причастен к увековечению памяти героя. Славный сын ингушского народа, Герой России Мурат Оздоев с первых дней прошел всю войну, показывая верность воинскому долгу, храбрость и самоотверженность", - отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия памятника.

Младший лейтенант Мурат Оздоев (1922 - 1999) был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени. Много лет спустя после окончания Великой Отечественной войны, уже в наши дни, он был удостоен звания Героя Российской Федерации.