Участники Международного фестиваля в Тбилиси выступили на концерте, посвященном Дню Победы

ТБИЛИСИ, 8 мая. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Гала-концерт "Песни войны", приуроченный к 72-й годовщине Великой Победы, состоялся 8 мая вечером в столице Грузии. Концерт прошел с полным аншлагом на Большой сцене Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А. С. Грибоедова, среди зрителей были проживающие в Тбилиси ветераны Великой Отечественной войны (ВОВ), представители общественности.

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Открывая концерт, директор грибоедовского театра Николай Свентицкий отметил, что "на фронты Великой Отечественной войны ушел каждый пятый житель Грузии - 700 тысяч человек из 3,5 миллионов проживавших тогда в республике, из них погиб каждый второй - 350 тысяч воинов". "В Грузии помнят и ценят всех воинов из разных стран, которые участвовали в борьбе с фашизмом",-сказал он. Свентицкий зачитал собравшимся текст послания президента России Владимира Путина гражданам Грузии, в котором он поздравил их с 72-й годовщиной Великой Победы.

Потом перед зрителями выступили певцы - участники проходящего в Тбилиси с 7 по 10 мая Международного фестиваля авторской песни, посвященного 72-й годовщине Великой Победы. Среди участников концерта - авторы и исполнители из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Израиля, Латвии, России, Украины, Чехии и Эстонии.

Гала-концерт был организован действующим в Тбилиси Международным культурно-просветительским Союзом "Русский клуб".

Грузия и День Победы

9 мая в городах и районах Грузии пройдут мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы. День 9 мая в стране является выходным днем и государственным праздником. В Тбилиси в этих мероприятиях примут участие высшие должностные лица Грузии, представители общественности, ветераны. По официальным данным, в период ВОВ из Грузии на фронты были призваны 700 тыс. человек, из них половина погибли.

167 жителей республики за подвиги на фронтах ВОВ были удостоены звания Героя Советского Союза, самым известным из них был Мелитон Варламович Кантария (1920-1993), водрузивший вместе с русским воином Михаилом Алексеевичем Егоровым (1920-1975) 1 мая 1945 года Знамя Победы над рейхстагом. Последний житель Грузии - Герой СССР - скончался в 2005 году - это был 86-летний Шота Шургая, который в период ВОВ был летчиком.