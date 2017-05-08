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Имена 312 красноармейцев увековечили в селении Гизель Северной Осетии

Общество
8 мая, 21:59 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 8, мая. /ТАСС

На гранитной плите золотыми буквами высечены имена 312 героев - защитников Владикавказа, погибших во время войны

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ВЛАДИКАВКАЗ, 8 мая. /ТАСС/. Мемориал бойцам Красной Армии, погибшим в Великой Отечественной войне при обороне селения Гизель, открыли в понедельник в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Все мы знаем, что здесь, в Северной Осетии, шли ожесточенные, кровопролитные сражения. Тысячи бойцов Красной Армии полегли на этой земле. Убежден, их подвиг всегда будет служить нам уроком высокой нравственности и любви к Родине", - сказал на торжественной церемонии открытия мемориала глава республики Вячеслав Битаров.

На гранитной плите золотыми буквами высечены имена 312 героев - защитников Владикавказа, погибших во время войны. Старшему из них было 46 лет, самому младшему - 17. У селения Гизель было остановлено наступление немецких войск на Северном Кавказе 7 ноября 1942 года, таким образом был предотвращен план под названием "Эдельвейс" по захвату региона.

Имена многих солдат были установлены благодаря автору проекта "След войны" Алине Акоефф. Автором мемориального комплекса является архитектор Руслан Козырев. В знак благодарности министр внутренних дел Северной Осетии Михаил Скоков вручил им почетные грамоты.

На открытии мемориала присутствовали и родственники солдат, чьи имена десятки лет числились в списках пропавших без вести. Племянник красноармейца Юсуфа Татлока из Адыгеи, родные Владимира Цагараева из Верхнего Згида поблагодарили тех, кто помог им узнать судьбу погибших близких.

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