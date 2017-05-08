Министр обороны Бразилии: СССР сыграл основополагающую роль в победе над нацизмом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Народы бывшего СССР заплатили самую высокую цену за победу над нацизмом из всех участников антигитлеровской коалиции. Соответствующее заявление сделал министр обороны Бразилии Раул Жунгманн, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я думаю, что весь мир знает о роли этой страны. И мы знаем, что из всех государств (антигитлеровской коалиции) именно она понесла самые тяжелые человеческие потери и заплатила самую высокую цену за победу во Второй мировой войне. Я сейчас говорю и о числе погибших, и о страданиях, которые перенесли люди. Несомненно, это бывший СССР, который сыграл основополагающую роль в поражении стран "оси" (Германия, Италия, Япония)", - сказал глава ведомства после торжественного военного парада, состоявшегося у Мемориала павшим во Второй мировой войне в Рио-де-Жанейро.

По словам Жунгманна, в ходе недавнего визита в РФ он посетил не только известные достопримечательности, но и места, связанные с историей Великой Отечественной войны. "Я не присутствовал на праздновании Дня Победы, который в России отмечают завтра, однако побывал в некоторых местах, где отдают дань памяти героям, павшим на поле боя", - указал он.

Жунгманн также отметил, что двустороннее военное сотрудничество РФ и Бразилии "развивается хорошо". "Мы наметили обширную повестку, и я пригласил российского министра обороны (Сергея) Шойгу приехать к нам с визитом. Он согласился, и теперь нужно назначить дату этой поездки, чтобы уже здесь продолжить наше хорошо развивающееся сотрудничество", - заявил глава Минобороны Бразилии.

Бразилия - единственная страна Южной Америки, участвовавшая во Второй мировой войне. Она вступила в боевые действия на стороне антигитлеровской коалиции в августе 1942 года. Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тысяч военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по апрель 1945 года. Кроме того, за годы Второй мировой войны более 1,4 тысячи бразильских моряков погибли в результате того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками.

Ежегодно 8 мая в Рио-де-Жанейро у Мемориала павшим во Второй мировой войне проходит торжественная церемония, приуроченная к очередной годовщине капитуляции гитлеровской Германии.