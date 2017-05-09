Арктическая техника и "Юнармия" впервые примут участие в параде Победы в Москве

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Традиционный военный парад, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится на Красной площади в Москве. Несмотря на холодную и облачную погоду с осадками и ветром, парад начнется как обычно, в 10:00 по московскому времени, после боя кремлевских курантов.

В этом году в нем участвуют около 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники, 72 самолета и вертолета. Одной из главных особенностей парада станет арктическая техника - зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", окрашенные в белые и серые тона. Кроме того, впервые в параде Победы примут участие отряды движения "Юнармия".

Президент на параде

Глава государства Владимир Путин 9 мая будет присутствовать на параде Победы на Красной площади.

СПЕЦПРОЕКТ Парад Победы — 2017 О том, что покажут на военном параде 9 мая в Москве

Он примет доклад министра обороны Сергея Шойгу о готовности всех парадных расчетов, а также обратится ко всем россиянам в связи с праздником. Путин будет наблюдать за парадом вместе с другими представителями руководства страны и ветеранами.

Затем президент почтит память погибших в Великой Отечественной войне, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Вместе с главой государства в этой церемонии примут участие премьер-министр Дмитрий Медведев, другие члены правительства и администрации Кремля, представители генералитета, духовенства, общественные деятели.

В этот же день президент по традиции даст торжественный прием в Кремле в честь годовщины Победы.

Знамя Победы

Начало каждого парада Победы связано с одним из самых важных воинских ритуалов - выносом знамени Победы на Красную площадь. Под марш "Священная война" красный стяг, 72 года назад водруженный над Рейхстагом советскими воинами, по главной площади страны пронесут знаменные группы батальона почетного караула Преображенского полка.

Военный парад будет принимать министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Командует парадом главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. После объезда и приветствия расчетов войск глава российского военного ведомства доложит Верховному главнокомандующему о готовности войск московского гарнизона к параду Победы.

Юнармейцы в строю

Впервые в составе парадных расчетов по Красной площади промаршируют отряды юнармейцев, девушки - курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского, а также военнослужащие морской пехоты береговых войск Северного флота из 61-й отдельной Киркенесской Краснознаменной бригады.

Юноши и девушки из "Юнармии" пройдут вслед за самыми молодыми защитниками Отечества - воспитанниками Московского и Тверского суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища. Затем на брусчатку выйдут сводные полки Сухопутных и Воздушно-космических войск, Военно-морского флота, а также парадные расчеты МЧС, ФСБ, ВДВ, РХБЗ, РВСН и Росгвардии. Завершат пешую часть парада кремлевские курсанты.

Тяжеловесы на брусчатке

За пешими "коробками" на Красную площадь, как всегда, выйдет военная техника.

СПЕЦПРОЕКТ #СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

По традиции откроет механизированную часть парада легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34, за ним проследуют бронеавтомобили многоцелевого назначения "Тигр", универсальные бронеавтомобили "Тайфун-К" и "Тайфун-У", боевая машина пехоты (БМП) на платформе "Курганец-25" и основная боевая машина пехоты БМП-3. За ними пойдет колонна современных танков - Т-14 "Армата" и основной боевой танк российской армии Т-72Б3. Артиллерия будет представлена межвидовым комплексом "Коалиция-СВ" и самоходными гаубицами "Мста-С", затем пройдут дивизион высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М" и зенитные ракетные комплексы "Бук-М2" и "Тор- М2У".

Арктическая техника, которая в этом году впервые примет участие в параде Победы, будет представлена зенитным ракетным комплексом "Тор-М2ДТ" и зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости. После десантных многоцелевых бронетранспортеров "Ракушка" и боевых машин десанта БМД-4М на Красную площадь выйдут зенитные ракетные системы С-400 и автономные пусковые установки новейшего ракетного комплекса "Ярс". Замкнет парадный строй техники боевая машина пехоты на платформе "Бумеранг" с флагами видов Вооруженных сил РФ.

Крылья Победы

Завершит парад пролет самолетов и вертолетов над Красной площадью.

По словам главкома Воздушно-космических сил РФ Виктора Бондарева, практически все участвующие в параде пилоты участвовали в боевых действиях в Сирии. Многие из них награждены высокими государственными наградами.

По традиции воздушную колонну возглавит самый большой в мире военно-транспортный вертолет Ми-26 в сопровождении четырех Ми-8. За ним проследуют четверки Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М.

В параде примут участие стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-22М3 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, учебно-боевые самолеты Як-130 из состава авиагруппы "Крылья Тавриды". Завершит парад шестерка "грачей" - штурмовиков Су-25 с дымами цветов российского флага.

Музыка парада

Традиционно парад на Красной площади откроют барабанщики Московского военно-музыкального училища, которые задают темп и ритм движения пеших расчетов. Спустя несколько секунд этот ритм подхватит тысячетрубный военный оркестр московского гарнизона под руководством заслуженного артиста России полковника Тимофея Маякина.

Во время парада военные музыканты исполнят более 40 военных маршей и музыкальных произведений, выстроенных в строго определенном порядке и подобранных под каждый вид и род войск. Заданный музыкантами темп поможет участникам пеших расчетов выдерживать чеканность каждого шага.

Новая форма

Одно из заметных новшеств парада - форма его участников. Так, у военнослужащих Общевойсковой академии парадные кители впервые пошиты с воротником-стойкой цвета морской волны, а у слушателей Военно-воздушной академии - с воротником-стойкой синего цвета. Эта особая парадная форма одежды - в похожих кителях советские воины шли торжественным маршем 72 года назад.

В новую форму (синий жакет, белая юбка и сапоги) одеты и девушки - курсанты Военной академии связи имени Буденного и Военно-космической академии имени Можайского.

По словам главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, по решению министра обороны в форме одежды участников парада "будут дополнения". "Форма одежды будет интересная", - пообещал ранее генерал.

Некоторые виды военной техники также впервые вышли в свет в новой "форме". Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА" на базе двухзвенного вездехода повышенной проходимости окрашены в белые и серые тона. Эта техника, ярко выделяющаяся на Красной площади, будет незаметна в Арктике, среди снегов и торосов.

Все вертолеты, участвующие в параде, также впервые в этом году окрашены в одинаковые ливреи защитного и голубого тонов. Новую окраску продемонстрируют и самолеты авиагрупп "Стрижи" и "Русские витязи": кили (хвосты) истребителей перекрашены по-новому.

"Изюминки" парада

Помимо новой арктической техники в наземной колонне, в авиационной части парада также появились изменения.

Знаменитая на весь мир авиагруппа "Русские витязи" впервые пройдет над главной площадью страны на новых самолетах Су-30СМ. Су-30 также заменят своих предшественников Су-27 в построении "Тактическое крыло" из десяти истребителей. Этот воздушный строй легко узнать по форме - летящие самолеты образуют большой треугольник, напоминающий наконечник стрелы.

Всех участников и зрителей парада ждет еще одно эффектное новшество - впервые строй самолетов сразу после прохода винтокрылых машин откроет ударная группа из пяти "стратегов" Дальней авиации. Группу из четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3 возглавит стратегический ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь".

Мастерство в деталях

Тренировки пеших расчетов к параду Победы начинаются еще осенью, более чем за полгода до майских праздников. Выработать чеканный шаг по неровной брусчатке - лишь половина задачи. Основная сложность состоит в поддержании необходимого темпа, скорости и строгих ровных линий каждой "коробки".

В этом году по Красной площади пройдут 28 парадных расчетов, от 100 до 200 человек в каждой. Каждый военнослужащий делает более 100 шагов в минуту. Довольно быстро движется и техника в механизированной колонне, на расстоянии 30 метров друг от друга. Мастерство водителей заключается в том, чтобы вести каждую машину и танк "по линеечке", с одинаковой скоростью. Чтобы облегчить задачу расчетам, на брусчатку наносят специальную разметку, при этом вся гусеничная техника на параде Победы традиционно "обувается" в специальные накладки, чтобы не испортить асфальт в городе.

Одна из самых трудных задач на параде Победы стоит перед летчиками - вертолеты будут проходить над центром столицы на высоте 150 метров и скорости 200 километров в час. Для экипажей штурмовиков, бомбардировщиков, истребителей, транспортников и "стратегов" высота пролета составит от 300 до 500 метров, а скорость - около 500 километров в час. При этом пилоты должны строго соблюдать время подлета к Красной площади, расстояния между воздушными судами в одном строю и интервалы между группами. Полет над городом всегда осложняется сильной "болтанкой" - смешиванием теплых и холодных потоков воздуха, в которых воздушное судно ведет себя нестабильно.

Бессмертный полк

Продолжит парад Победы акция "Бессмертный полк". Жители Москвы примут участие в масштабном шествии по центру города с портретами героев и участников войны в руках. Таким образом все желающие москвичи и гости столицы приобщатся к празднику Великой Победы и сохранят для детей и внуков память о подвигах дедов и прадедов, отстоявших свободу. Такие же шествия пройдут в этот день в десятках городов по всей стране.

По данным ВЦИОМ, практически все жители России (96%) положительно относятся к акции "Бессмертный полк", которая проводится в российских и зарубежных городах в ознаменование Дня Победы.