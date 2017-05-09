Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боярский, Домогаров и Добронравов примут участие в концерте памяти Андрея Эшпая в Москве

Общество
9 мая, 0:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

В память о композиторе прозвучат его знаменитые песни, в том числе "А снег идет", "Сережка с Малой Бронной", "Два берега", "Отчего, почему" и многие другие

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Память народного артиста СССР, композитора-фронтовика Андрея Эшпая почтут концертом в Зале имени П. И. Чайковского. В программе "Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой…" примут участие известные артисты театра и кино, невестка композитора, народная артистка РФ Евгения Симонова и его внучка, пианистка Мария Эшпай, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

СПЕЦПРОЕКТ

#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России

Используйте хештег #CпасибоЗаПобеду, и ваш пост из ВКонтакте обязательно попадет на нашу карту

"Никогда не подстраивавшийся под музыкальную моду и отвергавший "механическое" конструирование форм, Эшпай тем не менее всегда был новатором, на чьих партитурах выросло не одно поколение российских музыкантов. Песни композитора вошли в золотой фонд отечественной эстрады, их знают, любят и поют уже несколько поколений", - отметили в филармонии.

В память о композиторе прозвучат его знаменитые песни, в том числе "Сережка с Малой Бронной", "Два берега", "Отчего, почему", "А снег идет" и многие другие. Свои интерпретации представят актеры Михаил и Елизавета Боярские, Александр Домогаров, Федор Добронравов, Инга Оболдина, худрук студии SounDrama Владимир Панков и другие. Музыкальным сопровождением вечера займется "Эшпай Биг- Бэндом" под управлением Игоря Кантюкова.

Андрей Эшпай (1925-2015 гг.) - советский композитор, лауреат Государственной премии СССР (1976) и Ленинской премии (1985), награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000). В числе наиболее известных его произведений - балет "Круг", кантата "Ленин с нами", музыка к фильмам "Ночной патруль", "Им покоряется небо", "Звезда экрана" и другие. С конца 1944 года Эшпай служил в войсках 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, Прибалтики, взятии Берлина. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды (1945).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
10
Первый снег в начале мая: пользователи соцсетей о похолодании в Москве
20
Танки с судьбой: как оживают машины, погибшие 75 лет назад
Участники акции памяти "Бессмертный полк", Нью-Йорк, 7 мая
13
От Кувейта до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" идет по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
2
Машина скорой врезалась в упавшее дерево на северо-западе Москвы
3
Суд в Варшаве потребовал от РФ оплатить $2,3 млн за использование дипломатического здания
4
Похищенный в Ростовской области трехлетний ребенок найден живым и здоровым
5
Федор Бондарчук отмечает 50-летие
6
Эмманюэль Макрон стал самым молодым президентом Франции
7
Наказание за грубость: российские хоккеисты победили немцев на чемпионате мира
Темы дня
Загрузка...
Реклама