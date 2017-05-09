Боярский, Домогаров и Добронравов примут участие в концерте памяти Андрея Эшпая в Москве

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МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Память народного артиста СССР, композитора-фронтовика Андрея Эшпая почтут концертом в Зале имени П. И. Чайковского. В программе "Сережка с Малой Бронной и Витька с Моховой…" примут участие известные артисты театра и кино, невестка композитора, народная артистка РФ Евгения Симонова и его внучка, пианистка Мария Эшпай, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.
"Никогда не подстраивавшийся под музыкальную моду и отвергавший "механическое" конструирование форм, Эшпай тем не менее всегда был новатором, на чьих партитурах выросло не одно поколение российских музыкантов. Песни композитора вошли в золотой фонд отечественной эстрады, их знают, любят и поют уже несколько поколений", - отметили в филармонии.
В память о композиторе прозвучат его знаменитые песни, в том числе "Сережка с Малой Бронной", "Два берега", "Отчего, почему", "А снег идет" и многие другие. Свои интерпретации представят актеры Михаил и Елизавета Боярские, Александр Домогаров, Федор Добронравов, Инга Оболдина, худрук студии SounDrama Владимир Панков и другие. Музыкальным сопровождением вечера займется "Эшпай Биг- Бэндом" под управлением Игоря Кантюкова.
Андрей Эшпай (1925-2015 гг.) - советский композитор, лауреат Государственной премии СССР (1976) и Ленинской премии (1985), награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000). В числе наиболее известных его произведений - балет "Круг", кантата "Ленин с нами", музыка к фильмам "Ночной патруль", "Им покоряется небо", "Звезда экрана" и другие. С конца 1944 года Эшпай служил в войсках 1-го Белорусского фронта, участвовал в освобождении Варшавы, Прибалтики, взятии Берлина. За боевые заслуги был награжден орденом Красной Звезды (1945).