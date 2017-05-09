Велосипедный сезон в Грозном стартовал открытием "умной" велодорожки

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ГРОЗНЫЙ, 9 мая. /ТАСС/. Официальный старт велосипедного сезона и презентация высокотехнологичного городского велопроекта Smart Track прошли в минувший понедельник в Грозном. На торжественную церемонию открытия глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на велосипеде.
"Наш город развивается, с каждым днем здесь реализуется все больше проектов. Сегодня мы открываем велотрассу, с правой стороны от нее строится один из самых красивых парков в России, в Черноречье полным ходом реализуется проект "Грозненское море". Мы создаем все условия для молодежи, для развития различных видов спорта", - заявил Кадыров на открытии.
После церемонии торжественного перерезания ленты глава региона вместе с более 300 жителями города принял участие в велопрогулке по центральным улицам Грозного.
"Это большой подарок для нашей молодежи, которая очень любит кататься на велосипедах. В ближайшее время мы планируем провести чемпионат республики по самому длинному велопробегу и подготовить специальные площадки для развития этого вида спорта как в горах, так и в равнинных районах. Кроме того, в рамках празднования Года экологии в республике будет объявлен один день на велосипеде", - сообщил ТАСС министр Чеченской Республики по делам молодежи Иса Ибрагимов.
При создании инновационной велодорожки был применен комплексный подход, где учтены все потребности велосипедистов. Таким образом, в структуру "умных" велодорожек входят парковки, зоны отдыха, велокафе. Протяженность новой трассы - 700 метров.
"Мы доработали уже имеющуюся дорожку с помощью интеллектуальной системы Smart Track. Она включает в себя подсветку, которая включается в ночное время, на опасных участках она загорается красным светом, предупреждая о перекрестке или выезде со двора. Плюс дорожка оснащена счетчиком, который будет нам выдавать информацию о том, сколько велосипедистов проехало по этому участку за день и в целом, а также другими элементами, помогающими велосипедисту при катании", - сообщил ТАСС заместитель министра по делам молодежи Муслим Байтазиев.
Объект стал подарком для жителей Грозного от городского дизайнера и урбаниста из Санкт-Петербурга Юрия Берестова в рамках Года экологии.
"Мы в Чечне без коммерции. Предлагали проект нескольким городам, но здесь, в Грозном, к нам с пониманием отнеслись и предоставили возможность без бюрократической волокиты реализовать его. Показать не только жителям региона, но и всему миру, что у нас есть такие разработки", - рассказал ТАСС генеральный директор компании "Айра" Юрий Берестов.
Помимо самой трассы в Грозном установили также первый "Светофор под ногами", который предотвращает ДТП, связанные с невнимательностью пешеходов, смотрящих в экраны мобильных телефонов. При высоком отклике и положительной оценке со стороны горожан компания планирует открытие сети велодорожек с делением на семейные, спортивные и туристические.