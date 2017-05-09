На приеме в посольстве РФ в Армении в честь Дня Победы прозвучали песни военных лет

ЕРЕВАН, 9 мая. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Сотрудники посольства России в Армении и их жены исполнили песни военных лет на состоявшемся в понедельник вечером в российском диппредставительстве приеме, посвященном Дню Победы. Собравшиеся тепло аплодировали хору посольства во главе с супругой посла РФ Светланой Рамишвили. Поздравить россиян и ветеранов с праздником в посольство приехала супруга президента Армении Рита Саргсян.

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На приеме также присутствовали заместитель председателя парламента Армении Эдуард Шармазанов, министр иностранных дел республики Эдвард Налбандян, министр транспорта, связи и информационных технологий страны Ваган Мартиросян, депутаты Национального Собрания Армении, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественности, духовенства.

Посол России в Армении Иван Волынкин поздравил гостей с Днем Победы - "с торжеством, в котором воедино слились скорбь, память и радость". "72 года отделяют нас от Великой Победы, но мы, по-прежнему, не перестаем восхищаться подвигами наших предков, отдавших свои жизни во имя любви к Родине, к своим близким, - сказал посол. - Эта памятная дата в истории нашего народа стала символом мужества и самоотверженности борьбы с фашистскими захватчиками и свободу родной страны".

Посол привел слова маршала Советского Союза Георгия Жукова о том, что "в Победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом, обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов". "Армяне, как и русские, белорусы, украинцы, казахи, туркмены, татары и другие народы некогда нашего общего государства, с первых дней сражались на фронтах войны и достойно выполнили свой священный долг по защите Родины", - констатировал дипломат.

Обращаясь к ветеранам, посол отметил, что они выполняют "важнейшую миссию - несут потомкам правду о том, на краю какой пропасти находилась тогда мировая цивилизация". "Беспрецедентные испытания, выпавшие на долю народов Советского Союза, раскрыли величие человеческого духа, явили многочисленные примеры героизма, личного подвига и настоящего патриотизма", - напомнил Волынкин. Он убежден, что "необходимо рассказывать об этом нашей молодежи".