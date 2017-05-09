Главный раввин Москвы заявил о радикализации центристов Европы

АМСТЕРДАМ, 9 мая. /ТАСС/. Несмотря на поражение радикальных партий на недавних выборах в Европе, их риторика постепенно перенимается победителями-центристами, что вызывает опасения у религиозных меньшинств - иудеев и мусульман. Такое мнение высказал президент Совета раввинов Европы (СРЕ), главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в кулуарах конференции, посвященной 60-летию СРЕ, которая начала свою работу в столице Нидерландов 8 мая.

"На последних выборах "крайние" партии понесли существенные потери: Ле Пен во Франции, Партия независимости Соединенного Королевства в Великобритании. Проблема заключается в том, что сейчас их тактику берут на вооружение центристские партии для привлечения избирателей. Мы должны задать себе вопрос - не находится ли религия (европейские религиозные меньшинства, в частности, иудеи и мусульмане - прим. ТАСС) под ударом, исходящим из политического центра?" - сказал Гольдшмидт, комментируя ТАСС итоги президентской гонки во Франции.

В качестве примера он привел недавние запреты на религиозные ритуалы в Норвегии и в области Валлонии в Бельгии. "Это очень серьезная проблема", - добавил Гольдшмитд.

Ранее президент СРЕ отметил, что если победа в выборах останется за лидером партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, то это негативно скажется на положении французских еврейских общин.

Конференция СРЕ проходит в Амстердаме с 8 по 10 мая. Она стала одной из самых масштабных за все время существования организации. Более 300 раввинов из Европы, стран СНГ и России приехали в Амстердам, чтобы обсудить актуальные вопросы и проблемы Европейских общин, а также отметить юбилей организации.