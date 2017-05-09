В Рио-де-Жанейро прошел традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Традиционный военный парад в честь окончания Второй мировой войны прошел в понедельник в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Этим мероприятием единственная страна Латинской Америки, которая воевала в Европе на стороне антигитлеровской коалиции, в очередной раз отметила памятную дату и поздравила своих ветеранов.

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Во время торжественной церемонии 28 бразильских участников боевых действий получили медали Победы из рук министра обороны республики Раула Жунгманна. Кроме них, этой чести были удостоены несколько десятков военных и гражданских лиц, которые внесли вклад в сохранение памяти о Второй мировой войне.

"Сегодня мы отдаем дань уважения всем тем, кто участвовал в суровых боях. Противостояние союзнических войск нацифашизму стало всеобщей борьбой, и Бразилия гордится тем, что внесла в нее свой вклад", - сказал глава Минобороны, выступая перед собравшимися.

Позднее, отвечая на вопрос ТАСС, он отметил, что бывший СССР "сыграл основополагающую роль в поражении стран оси (Германия, Италия, Япония)". "Я думаю, что весь мир знает о роли этой страны. И мы знаем, что из всех государств (антигитлеровской коалиции) именно она понесла самые тяжелые человеческие потери и заплатила самую высокую цену за победу во Второй мировой войне. Я сейчас говорю и о числе погибших, и о страданиях, которые перенесли люди", - заявил Жунгманн.

Венок с российским триколором

Мероприятия, посвященные годовщине капитуляции гитлеровской Германии, ежегодно проходят в бразильском Рио- де-Жанейро 8 мая на территории Мемориала павшим во Второй мировой войне.

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Он расположен на набережной Фламенгу в южной части города. По традиции в организованном здесь параде приняли участие военнослужащие тех батальонов Бразильского экспедиционного корпуса, которые более 70 лет назад принимали участие в боевых действиях.

Кульминацией церемонии стал момент, когда над могилой Неизвестного солдата, над которой горит вечный огонь, под пушечные залпы были рассыпаны лепестки роз. После этого ветераны экспедиционного корпуса проехали перед гостями мероприятия на армейских внедорожниках времен войны. Как и в предыдущие годы, аплодисменты, которыми их встретили гости церемонии, не смолкали и после того, как автомобили скрылись из вида.

Затем министр обороны Бразилии возложил к могиле Неизвестного солдата венок от имени властей южноамериканской страны. Причем он был не единственным, кто таким образом отдал дань памяти погибшим бразильским военнослужащим. Еще один венок - на этот раз выполненный в цветах российского флага - возложил генконсул РФ в Рио-де- Жанейро Владимир Токмаков. "Это знак уважения, которое мы испытываем по отношению к бразильскому народу, внесшему свой вклад в общую победу", - сказал российский дипломат.

Эмоции и чувство выполненного долга

Бразилия - единственная страна Южной Америки, принимавшая активное участие во Второй мировой войне. Она вступила в боевые действия на стороне антигитлеровской коалиции. Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. военнослужащих воевал в Италии с сентября 1944 по май 1945 года. Один из участников тех событий Жозе Кандиду да Силва, который в конце Второй мировой служил в пехоте на севере Италии, вспоминает о победе как об источнике самых сильных эмоций в своей жизни.

"Я нахожусь уже в очень преклонном возрасте и буду становиться только старше, но этот день я никогда не забуду. Это были такие эмоции, другой такой радости я, наверное, никогда не испытаю. Мы были очень счастливы, но еще более счастливы были наши итальянские друзья, ведь война шла на их земле, и они не могли дождаться ее окончания", - рассказал ветеран ТАСС.

В 1944-45 гг. Бразилия потеряла более 460 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. В 1962 году останки многих из них перевезли из Италии и торжественно перезахоронили на территории мемориала в Рио- де-Жанейро. Кроме того, за годы войны более 1,4 тыс. бразильских моряков - преимущественно гражданских - погибли в результате того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками. Мелхиседек Афонсу ди Карвалью, служивший во флоте, был одним из тех, кому довелось защищать торговые суда от неприятеля.

"Сегодня тот день, когда я испытываю чувство выполненного долга. Я вспоминаю, что Бразильский экспедиционный корпус освободил часть Италии. А мы сопровождали торговые суда, защищали их от вражеских подлодок", - рассказал ветеран ТАСС. По его словам, в годы войны в южной части Атлантического океана действовали 32 немецкие и пять итальянских подлодок.

При этом Афонсу ди Карвалью признался, что записался во флот 16-летним юношей вовсе не ради благородных целей, а из- за тяги к приключениям. "Мои сослуживцы были такие же юные, как и я. Мы думали исключительно о том, что будем путешествовать. Только месяца через три мы осознали, какая миссия нам выпала", - отметил он.

"Мы обязаны сохранять память о произошедшем"

В свою очередь Израэл Блайберг, вице-президент Национальной ассоциации ветеранов Бразильского экспедиционного корпуса, рассказал ТАСС, что с каждым годом праздник 8 мая кажется ему все более грустным. "В первые годы торжества были очень пышными, почти все были живы. Сейчас все по-другому. Я не могу точно сказать, сколько ветеранов осталось в живых, но не думаю, что наберется больше тысячи по всей Бразилии", - пояснил он.

"Обычно на наши мероприятия приходят двое-трое из них. Но 8 мая (дата вступления в силу акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии по центральноевропейскому времени - прим. ТАСС) - знаковая дата, поэтому сюда приходят все, кто могут. Мы обязаны сохранять память о произошедшем", - добавил он.

Блайберг посетовал на тот факт, что в Бразилии в торжествах по случаю победы над нацизмом принимает участие не так много людей, как в России. "Мне рассказывали, что в 1945 году встречать наших военных из Италии в порту Рио-де- Жанейро собрались около миллиона человек. Солдат носили на руках в прямом, в буквальном смысле", - отметил он.

"Мои родители - иммигранты из Польши, поэтому для меня это очень важная история. Они много рассказывали о войне, например, о том, как советские войска освободили Освенцим. Но, к сожалению, сегодня многие не знают, что означает этот день (8 мая - прим. ТАСС). Люди проходят мимо и не понимают, в честь чего парад - у вас, в России, конечно, такого быть не может", - считает представитель ветеранской организации.

Другие мероприятия в Бразилии

Торжественная церемония у Мемориала павшим - не единственное мероприятие в честь очередной годовщины капитуляции гитлеровской Германии, которое состоялось в эти дни в Бразилии. После завершения военного парада у Мемориала павшим в Федеральном университете Рио-де-Жанейро был организован семинар с участием генерального консула России, посвященный истории Второй мировой войны и роли СССР в победе над нацизмом. А уже 10 мая там же начнется фестиваль советских фильмов, рассказывающих о событиях того времени.

Кроме того, 9 мая в крупнейшем бразильской городе городе Сан-Паулу впервые пройдет акция "Бессмертный полк". Она состоится на территории генерального консульства России в этом городе. Участники встречи смогут рассказать о своих родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне, показать их фотографии и обменяться семейными историями. Как сообщил ТАСС заместитель представителя Россотрудничества в Сан-Паулу Константин Бирюков, все желающие также смогут принять участие в записи небольших видеороликов, на которых они расскажут о своих бабушках и дедушках, ушедших на фронт.

4 мая аналогичная акция впервые прошла в Рио-де- Жанейро. Многие российские соотечественники направили ее организаторам портреты своих предков, воевавших в Великой Отечественной войне. Они были размещены на доске почета в резиденции генерального консула РФ в Рио-де-Жанейро.

"Бессмертный полк" - общественная акция, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей". С 2015 года акция официально стала общероссийской.