Участники шлюпочного парада почтят память моряков, защищавших Ленинград в годы войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Участники шлюпочного парада в Санкт-Петербурге возложат венки и цветы на воды Невы в память о моряках, защищавших город во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил ТАСС куратор проекта, капитан 2-го ранга запаса Василий Сапожников.

"В шлюпочном параде примут участие студенты и курсанты морских вузов Петербурга - учебно-военного центра Санкт- Петербургского государственного морского технического университета (Корабелки), Военного инженерно-технического университета (ВИТУ), Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, а также СПбГУ и молодежных морских клубов - клуба юных моряков "Фрегат" (Всеволожский район Ленинградской области), Молодежного парусного клуба при Корабелке и проекта "Штандарт", - рассказал он.

Всего в параде, который должен продлиться с 12:00 до 17:00 мск, примут участие 15 шлюпок.

Шлюпочный парад в Петербурге в этом году проводят в 12-й раз, идея его создания принадлежит студентам. Первый парад состоялся в 2005 году на реках и каналах Петербурга, после этого его перенесли в акваторию Невы, поскольку его участникам оказалось сложно расходиться с водными трамвайчиками. В год 70-летия Победы на воду вышло 70 шлюпок.

Маршрут

По словам Сапожникова, шлюпки уже приготовлены у Воскресенской набережной, вблизи самого глубокого места Невы, где в дни блокады совершали тренировочные погружения советские подводные лодки, вышедшие с "Адмиралтейских верфей" или Балтийского завода после ремонта. Отсюда стартует парад, здесь будут возложены первые венки и цветы на воду.

Следующим пунктом остановки парада будет район Летнего сада, где располагалась стоянка подводных лодок. "Затем мы пройдем вдоль левого берега Невы, пересечем правым поворотом фарватер вблизи Стрелки Васильевского острова, пройдем вдоль пляжа Петропавловской крепости и сделаем остановку у крейсера "Аврора". Здесь вместе с курсантами Нахимовского училища, которые отсалютуют параду с берега, мы почтим память всех моряков, защищавших Ленинград, включая тысячу курсантов ВИТУ и Военно-медицинской академии, погибших при эвакуации: шторм обрушился на баржу, на которой они плыли по Ладожскому озеру", - сообщил Сапожников.

Последней точкой возложения венков и цветов на воду станет набережная Большой Невки у Второго Елагина моста, где в войну базировались тральщики и торпедные катера. Собеседник агентства отметил, что жители города смогут наблюдать за шлюпочным парадом на протяжении всего маршрута, но самыми удобными местами станет Стрелка Васильевского острова и пляж Петропавловской крепости. В параде участвуют шлюпки, управляемые шестью-десятью гребцами, из 15 экипажей два женских. Для парада мачты шлюпок будут убраны.

"Сети" для подлодок

К началу Великой Отечественной войны на Балтике находилась 71 подводная лодка, а после снятия блокады Ленинграда и выхода Финляндии из войны в финляндские порты Ханко, Турку и Хельсинки вышли всего две бригады, 18 подводных лодок. "Это не значит, что только 18 лодок сохранились на тот момент. Некоторые находились в ремонте либо ожидали его", - пояснил Сапожников.

С установлением блокады Ленинграда надводные корабли Балтийского флота оказались запертыми в акватории Невы, но субмарины продолжали громить врага. Как отметил Сапожников, причиной гибели многих подлодок, выходивших на боевые операции из Ленинграда, стала сеть, которой противник перегородил выход в море.

"1942 год был очень результативным для подводных лодок Ленинграда, настолько результативным, что фашисты перегородили Балтику сетью из двухсантиметровой арматуры, в которую угодили несколько подводных лодок", - рассказал собеседник агентства. По его словам, об этом заграждении долго не было известно, пока одному из командиров не удалось вырваться из сети, вернуться и рассказать о случившемся, после чего был отдан приказ больше не пытаться прорываться через сеть. "Балтийское море в ту пору называли "супом с минными клецками": фашисты установили в заливе 15 тысяч мин", - отметил Сапожников.

По его словам, основные работы по разминированию завершились к 1956 году, однако опасность встречи с донной либо якорной миной на 100% не устранена и в наши дни.