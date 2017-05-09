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Торжества по случаю Дня Победы на Дальнем Востоке начались с Камчатки и Чукотки

Общество
9 мая, 3:41 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ /Корр. ТАСС, Елена Верещака

В 2017 году в Анадыре в шествии "Бессмертного полка" приняли участие 800, а по всей Чукотке больше 2 тысяч человек

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа вышли на главные площади своих городов и поселков, чтобы отметить День Победы. В столице Чукотки - городе Анадырь -торжественное шествие открыли участники "Бессмертного полка", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

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"Дети, внуки и правнуки ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, вновь встретили День Победы с фотографиями своих героев в руках. Число желающих принять участие в шествии "Бессмертный полк" растет с каждым годом. В 2016 году только в окружной столице в акции участвовало больше 500 человек. В этом году в Анадыре приняли участие 800, а по всей Чукотке больше 2 тысяч", - рассказали в пресс-службе.

Продолжили торжества на Чукотке парадные марши воинских частей и силовых структур, митинги, концерты. На Камчатке по традиции праздник начался с прохождения по главной площади Петропавловска-Камчатского парадных расчетов - в этом году в них принимают участие свыше 1 тысячи человек и более 20 единиц военной техники. Впервые среди военнослужащих соединения кораблей охраны водного района, центра радиоэлектронной борьбы, морской пехоты, авиации войск и сил на северо-востоке России, береговой охраны ФСБ, МЧС России по Камчатскому краю, а также курсантов Камчатского государственного технического университета маршируют участники движения "Юнармия", сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

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"В этом году в торжественном прохождении принимают участие около 1 тысяч человек, которые сформированы в "коробки", в том числе впервые участвуют четыре "коробки" участников движения "Юнармия". Также впервые в этом году среди 20 единиц техники в марше принимают участие пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", - сообщил собеседник агентства.

Также в марше техники по центральным улицам Петропавловска-Камчатского пройдут новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "Камаз", пусковые установки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", реактивные системы "Град" и специальная техника химических подразделений. Часть машин после парада займет место рядом с площадью, чтобы зрители могли посмотреть на них вблизи.

После этого на площадь выйдут участники акции "Бессмертный полк". По предварительным данным, на участие в шествии в этом году подали заявки более 8 тысяч человек. Продолжится празднование в Петропавловске-Камчатском ежегодным забегом "Эстафета мира" и праздничным концертом. Завершит День Победы салют в 22:00 по местному времени (13:00 мск).

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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