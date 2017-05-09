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В Мохаммедии состоялся первый выпуск марокканских специалистов со знанием русского языка

Общество
9 мая, 4:37 UTC+3 РАБАТ /Корр. ТАСС, Первин Мамед-заде

По случаю Дня русского языка в университете Хасана II была развернута выставка русского народного прикладного творчества, исполнялись русские песни, читались стихи А.С. Пушкина

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РАБАТ, 9 мая. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. День русского языка, приуроченный к первому выпуску марокканских специалистов с углубленным знанием русского языка, прошел в понедельник в праздничной атмосфере в университете Хасана II в марокканском городе Мохаммедия (близ Касабланки). Мероприятие состоялось на гуманитарно-социологическом факультете университета при участии студентов и преподавателей, активистов ассоциаций российских соотечественников, представителей Марокканской ассоциации выпускников вузов бывшего СССР (АМЛЮИС) и Общества дружбы "Марокко-Россия".

По случаю Дня русского языка в университете Хасана II в Мохаммедии была развернута выставка русского народного прикладного творчества. В стенах вуза прошел концерт, на котором исполнялись популярные русские песни, читались стихи А.С. Пушкина и разыгрывались юмористические сценки, посвященные различным аспектам общения марокканского и российского народов.

Дальновидная ставка на русский язык

Как рассказал ТАСС директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Рабате Василий Чечин, "для русистики в Марокко, для продвижения русского языка в королевстве первый выпуск марокканских специалистов со знанием русского языка в Мохаммедии - это очень большое и весомое событие, на которое сейчас будут смотреть все".

"До этого момента ничего подобного не было, - признался директор. - Когда в королевстве проводилась реформа высшего образования, упор был сделан на то, чтобы не было безработных, чтобы выпускники учебных заведений могли найти работу. И тогда был введен профессиональный модуль "Русский язык как деловой".

По словам Чечина, "марокканцы проявили дальновидность, поскольку в королевстве ожидают прихода российских компаний". "Часть молодых марокканцев со знанием русского языка уже нашли работу в туристическом секторе, и это только начало. У них проблем с трудоустройством не будет", - выразил уверенность он.

Марокко ждет поддержки от России

Как рассказал директор РЦНК, "в настоящее время русский язык изучается в двух учебных центрах Марокко - университете Хасана II в Мохаммедии и в университете Феса". Во всех остальных университетах королевства русский язык не преподается.

"Единовременно в Марокко русский язык изучают около 450 человек, - продолжал собеседник ТАСС. - Речь идет не только о студентках университетов в Мохаммедии и Фесе, но также о слушателях курсов, созданных при ассоциациях соотечественников в Касабланке, Рабате, Фесе, Марракеше".

"Важно отметить, что открытие курсов русского языка в Марокко дало толчок межвузовскому сотрудничеству, а вместе с ним - и развитию научной деятельности. Так, при участии Российского университета дружбы народов (РУДН) выпущен учебник русского языка для начинающих, ориентированный на Марокко", - подчеркнул Чечин.

"Марокканцы сейчас готовят бакалавров со знанием русского языка, и хотели бы открыть и магистратуру. Однако для этого им нужны соответствующие учебно-методические материалы, но, прежде всего, квалифицированные специалисты из России, опытные словесники, русисты-методисты. Важно и то, что марокканцы очень решительно настроены на включение русского языка, при поддержке из России, в программу других вузов королевства различного профиля", - подытожил Чечин.

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