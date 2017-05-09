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Шойгу: День Победы остается символом патриотизма и духовного величия народа России

Общество
9 мая, 5:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Министр обороны отметил, что российские военнослужащие достойно продолжают боевые традиции героев-фронтовиков

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время генеральной репетиции парада на Красной площади

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время генеральной репетиции парада на Красной площади

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих ВС РФ с Днем Победы.

"Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма", - говорится в приказе министра, опубликованном на сайте военного ведомства.

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Шойгу также отметил, что на сегодняшний день боевые традиции героев-фронтовиков достойно продолжают российские военнослужащие. "Они честно выполняют воинский долг, надежно стоят на страже безопасности страны, успешно решают задачи по борьбе с международным терроризмом", - отметил глава Минобороны.

"Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу", - подчеркнул министр.

Он приказал произвести в 22:00 по местному времени "артиллерийские салюты с привлечением воинских частей в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий".

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