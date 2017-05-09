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Дождь с мокрым снегом ожидаются в Москве в День Победы

Общество
9 мая, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, мая. /ТАСС

Температура воздуха в столице составит 5-7 градусов тепла

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Сырая, ветреная и холодная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в День Победы в Московском регионе. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"Днем будет облачно с прояснениями, прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки - дождь, мокрый снег", - сказал представитель метеослужбы. В Москве температура воздуха составит 5-7 градусов тепла, по области будет от 3 до 8 градусов выше ноля, ветер северный до 7-12 м/с.

В среду, 10 мая, ожидается переменная облачность, ночью - без осадков, днем по области местами не исключен небольшой дождь. Температура ночью в Москве составит ноль - минус 2 градуса, по области будет до 5 градусов мороза. Днем в Москве воздух прогреется до 8-10 градусов, по области будет от плюс 5 до плюс 10 градусов. Ветер ночью северный и северо-западный, 5-10 м/с, днем западный и юго- западный, также 5-10 м/с.

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