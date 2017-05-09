В Таиланде впервые пройдет акция "Бессмертный полк"

БАНГКОК, 9 мая. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Россияне, проживающие или отдыхающие в курортной Паттайе в Таиланде, впервые смогут присоединиться к акции "Бессмертный полк". Об этом ТАСС сообщили организаторы.

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Сбор участников назначен на 14:00 мск в центре приморского города, на улице Бич роуд, неподалеку от огромного портрета короля Таиланда Рамы IX, установленного прямо на побережье. "Мы ожидаем, что к нам присоединятся около сотни человек", - рассказала один из организаторов акции Мария Ветрова.

"Бессмертный полк" в Таиланде пройдет впервые. Акция была согласована с местными властями. Ее участники соберутся вместе, держа в руках портреты участников Великой Отечественной войны. Шествие по улицам Паттайи не запланировано.

Организаторы обещают пришедшим "фронтовые сто грамм и солдатскую кашу с мясом". За несколько дней до Дня Победы в Паттайе была организована раздача Георгиевских лент.

Об акции

История акции "Бессмертный полк" началась в 2007 году в Тюмени. Тогда эта акция получила название "Парад победителей".

"Бессмертным полком" она стала называться с момента проведения марша 2012 года в Томске, и уже в 2013 году распространилась на 120 городов. В 2014 году на улицы с портретами фронтовиков вышли жители 500 городов в семи странах. С 2015 года акция официально стала общероссийской.

За время существования "Бессмертный полк" стал самой масштабной общественной акцией. В прошлом году, по данным организаторов, в ней приняли участие более 12 млн человек.

В 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне "Бессмертный полк" прошагает по улицам многих городов России и зарубежья: участниками акции в этом году станут такие страны, как Израиль, США, Индия, Китай и даже Австралия. С портретами воевавших родственников там выйдут как русские эмигранты, так и местные жители, чьи предки сражались на войне или были спасены советскими солдатами.