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По случаю Дня Победы в столице КНДР возложили цветы к монументу "Освобождение"

Общество
9 мая, 6:41 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров

В рамках акции "Бессмертный полк" работающие в КНДР россияне принесли к памятнику фотографии родственников, воевавших в Великой Отечественной войне

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ПХЕНЬЯН, 9 мая. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Сотрудники посольства и других российских учреждений возложили в столице КНДР венок и цветы к монументу "Освобождение" в центре Пхеньяна, установленному в честь советских воинов, отдавших свои жизни за свободу корейского народа.

Посвященную Дню Победы церемонию возглавляли посол РФ Александр Мацегора и военный атташе Алексей Бартусов. В рамках акции "Бессмертный полк" работающие в КНДР российские граждане принесли к монументу фотографии родственников, воевавших в Великой Отечественной войне.

В церемонии участвовали представители министерств иностранных дел и народных вооруженных сил (обороны) КНДР. Цветы возложили послы, представители дипломатических миссий Великобритании, Германии, Франции, Болгарии, Румынии, Польши, Чехии, Монголии, ряда других стран, военные атташе Китая, Вьетнама, Кубы, Ирана и Египта.

У монумента, представляющего собой стелу, увенчанную пятиконечной красной звездой, был выставлен почетный караул, корейский военный духовой оркестр исполнил марш.

Мемориал был установлен после разгрома Красной Армией в 1945 году японской Квантунской армии на Корейском полуострове. На нем установлена табличка с выбитой золотыми буквами надписью на русском и корейском языках: "Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости!".

Церемония возложения венков состоялась также на Пхеньянском кладбище в районе Содон, которое считается основным местом захоронения в КНДР советских военнослужащих и членов их семей в период 1945-1950 годов. Помимо Пхеньяна, память советских воинов почтили в городах Чондин, Хамхын, Вонсан, Раджин, Хэджу, Нампхо, Синыйджу.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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