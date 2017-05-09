Сидней отпраздновал День Победы

СИДНЕЙ, 9 мая. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Около 200 человек - ветераны, их родные и друзья, представители русскоговорящей общины крупнейшего австралийского города, российские и белорусские дипломаты собрались в парке города Уэйверли (района на востоке Сиднея), чтобы отпраздновать День Победы. "Советский Союз и другие страны антифашистской коалиции заплатили огромную цену за эту Победу, - сказала, обращаясь к участникам торжественного митинга, глава городского совета Уэйверли Салли Беттс. - После войны многие ветераны перебрались в Австралию, и этот праздник особенно важен для нашего города, где проживает самая многочисленная русскоговорящая община штата Новый Южный Уэльс. Русский является после английского самым распространенным языком, на котором дома говорят жители Уэйверли".

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Посол РФ в Австралии Григорий Логвинов в своем выступлении отметил, что события Второй мировой войны уходят все дальше в прошлое, и начинают предприниматься попытки переписать историю и исказить события. "Сохранение исторической памяти - это наша общая задача", - подчеркнул дипломат.

В парке Уэйверли находится памятник австралийским воинам - участникам Первой мировой войны. В 2008 году на его постаменте была установлена бронзовая мемориальная доска советским воинам, погибшим во Второй мировой войне, на которой по-русски написано "Вечная память", а продолжение текста ниже написано по-английски: "В память о доблести наших союзников из бывших республик Советского Союза, которые принесли высшую жертву и превозмогли неизмеримые страдания в патриотической борьбе против фашизма в 1941-1945 годах". Это единственный в Австралии мемориал павшим советским воинам, вот почему именно сюда каждый год в День Победы приходят живущие в Сиднее выходцы из России и других бывших советских республик.