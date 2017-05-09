Празднование Дня Победы в Киргизии началось с минуты молчания в память о погибших

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БИШКЕК, 9 мая. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Празднование Дня Победы в столице Киргизии началось с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и возложения цветов руководителями страны, в том числе президентом, премьер-министром и спикером парламента к Вечному огню.
"Поздравляю вас с Днем Победы и выражаю вам искреннюю благодарность", - заявил во время церемонии глава государства Алмазбек Атамбаев, обращаясь к собравшимся на площади для митинга-реквиема ветеранам войны и труженикам тыла.
Как сообщили ТАСС в правительстве республики, участие в проходящих на площади Победы в Бишкеке торжествах принимают 248 ветеранов Великой Отечественной, которые приехали в столицу из всех регионов республики. "День Победы отмечают сегодня во всех населенных пунктах страны", - уточнили в аппарате кабмина.
Одновременно с митингом на площади Победы по центральным улицам столицы Киргизии проходит шествие "Бессмертный полк". Многотысячная колонна начала движение от расположенного на южной окраине парка Победы имени Героя Советского Союза Даира Асанова в центр города, на площадь Победы. Как планируется, акция завершится митингом с участием ветеранов и руководителей столицы.
В 1941-1945 гг. из Киргизии, где на тот момент насчитывалось около миллиона жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. 130 тыс. из них погибли в боях с фашистскими захватчиками. Именно из уроженцев республики и соседнего Казахстана была сформирована легендарная дивизия генерала Ивана Панфилова, проявившая мужество и героизм при обороне Москвы зимой 1941-1942 гг. На сегодняшний день в Киргизии осталось всего 640 ветеранов Великой Отечественной войны.