Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Более 500 тысяч жителей дальневосточных регионов вышли сегодня на площади своих городов и поселков, чтобы отдать дань памяти тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Такие данные приводят правительства регионов Дальнего Востока.
Так, больше всего участников собрали мероприятия в Хабаровском крае - по данным правительства региона, в праздновании Дня Победы приняли около 300 тысяч человек. А в Чукотском автономном округе, который является одним из самых малонаселенных регионов России, в мероприятиях приняли участие около 7 тысяч человек.
Самые многочисленные военные парады прошли во Владивостоке, в Хабаровском крае, на Камчатке, в Приамурье и Забайкалье. В большинстве регионов Дальнего Востока было по-весеннему солнечно и тепло, лишь в Якутске торжества прошли под сильный ветер, а на Камчатке, где на сопках еще лежит снег, с небольшим дождем.
"У нас в семье четыре поколения военных - мои деды были участниками Великой Отечественной войны. Сейчас их боевые награды украшают гимнастерку моего четырехлетнего сына, который сегодня тоже пришел на площадь. Он с детства знает историю нашей семьи, историю подвигов своих прадедушек", - рассказал ТАСС Виктор Павлов, пришедший сегодня на парад в Петропавловске-Камчатском.
Парады на Дальнем Востоке сегодня открылись торжественным прохождением колонн военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите, Южно-Сахалинске. В них приняли участие бойцы соединений ВВО, силовых структур, МЧС России, курсанты военно-морских учебных заведений. Впервые маршем прошли участники движения "Юнармия".
Около 1200 военнослужащих и 23 единицы современной военной техники прошли сегодня по центральной площади Белогорска в Амурской области. Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, в которых проходят сегодня парады с участием военной техники.
"Принимал парад недавно назначенный командующий общевойсковой армией Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, генерал-майор Сергей Чеботарев. Белогорский парад стал маленькой копией московского парада. В пешем строю впервые прошли военнослужащие-женщины, военнослужащие в амуниции времен войны и современной экипировке, а также представители движения "Юнармия" и кадеты городских школ", - сообщили в пресс-службе ВВО.
Продолжило парады торжественное прохождение колонн военной техники разных лет - от исторической до современной. В ряде регионов, например, в Хабаровске и в Чите, его открывали танки Т-34. "Тридцатьчетверка", как ее называли в народе, была самым массовым танком Великой Отечественной войны и благодаря совокупности своих боевых качеств стала символом Второй мировой войны.
В Хабаровске, как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, первым в параде техники прошел танк Т-34, далее за ним шли реактивные системы залпового огня, получившие прозвище "Катюша" и ставшие еще одним символом Великой Отечественной войны. Также по площади проехали 18 ретроавтомобилей - "ЗИС", Willys и другие, восстановленные хабаровским клубом автостарины.
В Чите парад ретротехники открывали знаменитые мотоциклы М-72, которые классифицировались как бронетехника, были снабжены стрелковым оружием и в годы войны использовались для доставки на передовую важной корреспонденции. В этом году впервые в ряде регионов Дальнего Востока на парад были выведены новейшие боевые машины, в том числе бронеавтомобиль "Тайфун-К", оперативно- тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и перспективные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" в Хабаровске, пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" в Петропавловске-Камчатском, тактические ракетные комплексы "Точка-У" в Чите.
"Сегодня по центру Петропавловска-Камчатского прошли новейшие пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "Камаз", пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", реактивные системы "Град" и специальная техника химических подразделений", - сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.
В Чите в параде приняли участие забайкальские танкисты - гордость региона, постоянные участники соревнований "Танковый биатлон".
Во время прохода техники о боевой мощи каждой машины прозвучал подробный рассказ. В ряде регионов техника проследовала на стоянку, чтобы осмотреть ее изнутри и снаружи смогли все желающие. Рядом расположились армейские полевые кухни, где можно было отведать вкусной солдатской каши.
Ветераны заняли почетные места на трибунах во всех городах Дальнего Востока, однако не все смогли прийти на парад. Так, в Якутске, по словам главы города Айсена Николаева, проживают 100 участников войны, и тех, кто не смог присутствовать, посетили добровольцы и участники движения "Юнармия".
"Никто не остался обделенным вниманием. Всех ветеранов и участников ВОВ посетили добровольцы и юнармейцы, подарили им памятные подарки и поблагодарили за самоотверженный героизм в борьбе с фашисткой Германией. Проводится акция "День Ветерана", в рамках которого проводятся консультации, экскурсии, оказывается медицинская и адресная добровольческая помощь", - сказал он.
Подобные акции прошли и проходят и в других регионах Дальнего Востока.
"Время неумолимо перед возрастом. Сегодня рядом с нами живут 5935 ветеранов, из них 804 участника войны. Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую историю", - заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
В Петропавловске-Камчатском, по последним данным правительства края, проживают 846 человек, относящихся к разным категориям ветеранов Великой Отечественной войны, а участников войны осталось всего 47. По данным на 1 мая 2016 года, в крае проживали 1040 ветеранов, из них 70 участников боевых действий.
Продолжили торжества в городах Дальнего Востока праздничные акции, организованные правительствами регионов и общественными объединениями. Так, на протяжении всего дня в Южно-Сахалинске работают концертные фронтовые бригады.
"Стилизованные грузовые машины с творческими коллективами сегодня проедут с выступлениями по Южно-Сахалинску. Одна бригада отправится по пригородному маршруту и посетит Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее. Четвертый автомобиль проследует по сельскому маршруту. Праздничные выступления музыкантов запланированы в селах Ключи, Новая Деревня, Березняки, Старорусское", - сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
В сахалинском Холмске вечером пройдет акция "Кораблик Победы". Ее участники собственноручно смастерят кораблики из белой бумаги, на которых напишут имена фронтовиков и ветеранов и спустят их на воду Татарского пролива, разделяющего Сахалинскую область и Хабаровский край. В ряде регионов торжества продолжат не только концерты, но и "Эстафеты мира". Более 300 человек примут участие в забеге в Магаданской области и около 1000 человек в Петропавловске-Камчатском.
"Спортивный праздник проводится с целью пропаганды физической культуры и здорового образа жизни. Ежегодно за победу борются порядка 30 команд, в каждой по 12 человек. Возраст спортсменов не ограничен. Протяженность эстафеты в Магадане - 2400 метров, каждому участнику предстоит преодолеть дистанцию в 200 метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.
Почти во всех регионах Дальнего Востока празднования завершатся в 22:00 по местному времени салютами. В городах, где прошли военные парады, их дадут из боевых орудий, стоящих на вооружении Восточного военного округа.
"44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22:00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В остальных городах фейерверки также озарят небо в 22:00 по местному времени, но организованы они будут силами муниципальных властей и правительств.