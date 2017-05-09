Более 500 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня Победы на Дальнем Востоке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 мая. /ТАСС/. Более 500 тысяч жителей дальневосточных регионов вышли сегодня на площади своих городов и поселков, чтобы отдать дань памяти тем, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Такие данные приводят правительства регионов Дальнего Востока.

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Так, больше всего участников собрали мероприятия в Хабаровском крае - по данным правительства региона, в праздновании Дня Победы приняли около 300 тысяч человек. А в Чукотском автономном округе, который является одним из самых малонаселенных регионов России, в мероприятиях приняли участие около 7 тысяч человек.

Самые многочисленные военные парады прошли во Владивостоке, в Хабаровском крае, на Камчатке, в Приамурье и Забайкалье. В большинстве регионов Дальнего Востока было по-весеннему солнечно и тепло, лишь в Якутске торжества прошли под сильный ветер, а на Камчатке, где на сопках еще лежит снег, с небольшим дождем.

"У нас в семье четыре поколения военных - мои деды были участниками Великой Отечественной войны. Сейчас их боевые награды украшают гимнастерку моего четырехлетнего сына, который сегодня тоже пришел на площадь. Он с детства знает историю нашей семьи, историю подвигов своих прадедушек", - рассказал ТАСС Виктор Павлов, пришедший сегодня на парад в Петропавловске-Камчатском.

Единым строем

Парады на Дальнем Востоке сегодня открылись торжественным прохождением колонн военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) в Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске, Белогорске, Чите, Южно-Сахалинске. В них приняли участие бойцы соединений ВВО, силовых структур, МЧС России, курсанты военно-морских учебных заведений. Впервые маршем прошли участники движения "Юнармия".

Около 1200 военнослужащих и 23 единицы современной военной техники прошли сегодня по центральной площади Белогорска в Амурской области. Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, в которых проходят сегодня парады с участием военной техники.

"Принимал парад недавно назначенный командующий общевойсковой армией Восточного военного округа, дислоцированной в Приамурье, генерал-майор Сергей Чеботарев. Белогорский парад стал маленькой копией московского парада. В пешем строю впервые прошли военнослужащие-женщины, военнослужащие в амуниции времен войны и современной экипировке, а также представители движения "Юнармия" и кадеты городских школ", - сообщили в пресс-службе ВВО.

От ретро до современности

Продолжило парады торжественное прохождение колонн военной техники разных лет - от исторической до современной. В ряде регионов, например, в Хабаровске и в Чите, его открывали танки Т-34. "Тридцатьчетверка", как ее называли в народе, была самым массовым танком Великой Отечественной войны и благодаря совокупности своих боевых качеств стала символом Второй мировой войны.

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В Хабаровске, как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, первым в параде техники прошел танк Т-34, далее за ним шли реактивные системы залпового огня, получившие прозвище "Катюша" и ставшие еще одним символом Великой Отечественной войны. Также по площади проехали 18 ретроавтомобилей - "ЗИС", Willys и другие, восстановленные хабаровским клубом автостарины.

В Чите парад ретротехники открывали знаменитые мотоциклы М-72, которые классифицировались как бронетехника, были снабжены стрелковым оружием и в годы войны использовались для доставки на передовую важной корреспонденции. В этом году впервые в ряде регионов Дальнего Востока на парад были выведены новейшие боевые машины, в том числе бронеавтомобиль "Тайфун-К", оперативно- тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и перспективные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" в Хабаровске, пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион" в Петропавловске-Камчатском, тактические ракетные комплексы "Точка-У" в Чите.

"Сегодня по центру Петропавловска-Камчатского прошли новейшие пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бастион", новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях "Камаз", пусковые установки ЗРК С-400 "Триумф", ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", реактивные системы "Град" и специальная техника химических подразделений", - сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

В Чите в параде приняли участие забайкальские танкисты - гордость региона, постоянные участники соревнований "Танковый биатлон".

Во время прохода техники о боевой мощи каждой машины прозвучал подробный рассказ. В ряде регионов техника проследовала на стоянку, чтобы осмотреть ее изнутри и снаружи смогли все желающие. Рядом расположились армейские полевые кухни, где можно было отведать вкусной солдатской каши.

Главные герои - ветераны

Ветераны заняли почетные места на трибунах во всех городах Дальнего Востока, однако не все смогли прийти на парад. Так, в Якутске, по словам главы города Айсена Николаева, проживают 100 участников войны, и тех, кто не смог присутствовать, посетили добровольцы и участники движения "Юнармия".

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"Никто не остался обделенным вниманием. Всех ветеранов и участников ВОВ посетили добровольцы и юнармейцы, подарили им памятные подарки и поблагодарили за самоотверженный героизм в борьбе с фашисткой Германией. Проводится акция "День Ветерана", в рамках которого проводятся консультации, экскурсии, оказывается медицинская и адресная добровольческая помощь", - сказал он.

Подобные акции прошли и проходят и в других регионах Дальнего Востока.

"Время неумолимо перед возрастом. Сегодня рядом с нами живут 5935 ветеранов, из них 804 участника войны. Низкий поклон вам, поколение победителей! Своим ратным, трудовым, гражданским подвигом вы вписали Победу в мировую историю", - заявил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

В Петропавловске-Камчатском, по последним данным правительства края, проживают 846 человек, относящихся к разным категориям ветеранов Великой Отечественной войны, а участников войны осталось всего 47. По данным на 1 мая 2016 года, в крае проживали 1040 ветеранов, из них 70 участников боевых действий.

Концерты и легкая атлетика

Продолжили торжества в городах Дальнего Востока праздничные акции, организованные правительствами регионов и общественными объединениями. Так, на протяжении всего дня в Южно-Сахалинске работают концертные фронтовые бригады.

"Стилизованные грузовые машины с творческими коллективами сегодня проедут с выступлениями по Южно-Сахалинску. Одна бригада отправится по пригородному маршруту и посетит Луговое, Ново-Александровск, село Дальнее. Четвертый автомобиль проследует по сельскому маршруту. Праздничные выступления музыкантов запланированы в селах Ключи, Новая Деревня, Березняки, Старорусское", - сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.

В сахалинском Холмске вечером пройдет акция "Кораблик Победы". Ее участники собственноручно смастерят кораблики из белой бумаги, на которых напишут имена фронтовиков и ветеранов и спустят их на воду Татарского пролива, разделяющего Сахалинскую область и Хабаровский край. В ряде регионов торжества продолжат не только концерты, но и "Эстафеты мира". Более 300 человек примут участие в забеге в Магаданской области и около 1000 человек в Петропавловске-Камчатском.

"Спортивный праздник проводится с целью пропаганды физической культуры и здорового образа жизни. Ежегодно за победу борются порядка 30 команд, в каждой по 12 человек. Возраст спортсменов не ограничен. Протяженность эстафеты в Магадане - 2400 метров, каждому участнику предстоит преодолеть дистанцию в 200 метров", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

Почти во всех регионах Дальнего Востока празднования завершатся в 22:00 по местному времени салютами. В городах, где прошли военные парады, их дадут из боевых орудий, стоящих на вооружении Восточного военного округа.

"44 артиллерийских орудия и 26 установок для запуска фейерверков будут задействованы в Восточном военном округе для проведения праздничных салютов 9 мая. В 22:00 часа по местному времени в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке, Уссурийске, Белогорске, Чите и Улан-Удэ прогремят по 30 залпов в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

В остальных городах фейерверки также озарят небо в 22:00 по местному времени, но организованы они будут силами муниципальных властей и правительств.